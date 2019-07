Dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociétale, Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution de carburants et lubrifiants de la marque Shell et de gaz de pétrole liquéfié de la marque Butagaz au Maroc, lance en partenariat avec le Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation (CNPAC), une vaste opération de sensibilisation à la sécurité routière dans les stations-service Shell du 12 au 14 juillet 2019.

Placée sous le thème de #CODEWAHED, elle vise à sensibiliser en cette période estivale les automobilistes au respect d’un seul et unique code de la route pour la sécurité de tous. Sept stations-service Shell situées sur des axes autoroutiers stratégiques qui connaissent un trafic important pendant la période des vacances participent à cette opération.

Durant les trois journées de sensibilisation, les animateurs partagent avec plus de 10 000 automobilistes des conseils sur les comportements à risque à éviter sur la route, tels que l’excès de vitesse ou encore l’usage du téléphone portable au volant.

Les animateurs incitent également les usagers de la route à rejoindre le mouvement #CODEWAHED.

Ils s’engagent ainsi à respecter un seul et unique code de la route pour la sécurité de tous. Le mouvement #CODEWAHED a été initié en juin dernier.

Des millions d’internautes soutiennent et partagent cet appel à se mobiliser.

En partenariat avec le CNPAC, le message de sensibilisation de #CODEWAHED est également diffusé sur les télévisions marocaines.

Une campagne amplifiée à présent avec cette opération de proximité dans les stations-service Shell.