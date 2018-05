Rupture du barrage de Solai: Le Kenya compte ses morts

Au Kenya, le bilan est lourd suite à la rupture du barrage privé Patel mercredi soir 9 mai, laissant se déverser des eaux boueuses. Il est situé dans le commune de Solai, près de la ville de Nakuru, à quelque 200 km environ au nord-ouest de Nairobi. Les services gouvernementaux font état d’au moins 41 morts. Les dégâts sont très lourds. D’après une estimation de la Croix-Rouge kényane, quelque 500 familles ont été affectées par la catastrophe.

Le balai des hélicos est continuel au-dessus de l’immense coulée de boue qui a tout emporté sur son passage, sur près de 10 km. Sur place, il y avait de nombreuses maisons, des potagers, des poteaux électriques, des véhicules, des animaux… Tout a été balayé. Il ne reste à l’heure actuelle que les fondations de maisons, des débris et de la boue, qui continue de couler. Cause directe du désastre : la rupture du barrage de Patel, situé sur la colline voisine.

Le barrage de Patel alimente en eau les fermes horticoles avoisinantes. La digue a probablement cédé suite aux fortes pluies et des inondations record. Du jamais vu depuis 1999 et le phénomène El Niño, a dit la Croix-Rouge.

Le gouvernement, le comté, l’armée et des agences humanitaires comme la Croix-Rouge ont déployé d’importants moyens. Cette dernière a mis en place un soutien psychologique. « C’est un grand choc pour cette communauté, déplore Nicholas Kimboï, directeur régional. On les accompagne pour qu’ils surmontent le traumatisme. Mais les gens s’entraident. Nous espérons qu’ils accepteront d’avoir perdu leurs proches, et qu’ils réussiront à avancer notamment ceux qui ont perdu leurs champs ou leurs maisons. » La Croix-Rouge a enregistré les noms des disparus, et en fin de journée, des équipes continuaient à sonder la coulée de boue.

Alors qu’une quarantaine de blessés ont été pris en charge dans les hôpitaux de la région, des distributions d’eau, de vivres ou encore de couvertures ont été organisées pour les sinistrés restés à Solaï. Région où s’élèvent deux autres barrages.