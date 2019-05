Russiagate: R. Mueller ne dédouane pas D. Trump

Robert Mueller s’est prononcé dans une allocution publique sur son enquête en soulignant avec force que son rapport n’exonérait en aucun cas Trump. Mais il s’est bien gardé de dissuader le Congrès de poursuivre ses enquêtes.

Le rapport, tout le rapport, rien que le rapport.

Dans une courte déclaration depuis le ministère de la Justice, non suivie de questions, Robert Mueller, procureur spécial, a donc mis ce qui ressemble à un point final à son enquête de deux ans sur l’intrusion de la Russie dans la campagne présidentielle de 2016. Il a souligné : « J’espère et escompte que c’est la seule fois que je m’adresserai à vous de cette façon […]. Je ne crois pas qu’il soit approprié, en ce qui me concerne, de m’exprimer davantage sur l’enquête […]. Le rapport constitue mon témoignage. »

B. Mueller a commencé par réitérer, de façon très claire, sa conviction que la Russie avait tenté de perturber l’élection et – allusion spécifique à Hillary Clinton – de « nuire à un candidat présidentiel ».

Sur le premier volet de l’enquête, une collusion possible entre la campagne de Trump et Moscou, Mueller a redit qu’« il n’y avait pas suffisamment de preuves d’une conspiration plus large » pour engager des poursuites contre les responsables de la campagne.

Sur le second sujet, une obstruction potentielle, par Trump, de l’enquête, Bob Mueller a répété presque mot pour mot, mais avec encore plus de force, ce qu’il écrivait dans son rapport :« Si nous avions été confiants dans le fait qu’il était clair que le président n’avait pas commis de délit, nous l’aurions dit. Mais nous ne nous sommes pas prononcés sur la question de savoir si c’était le cas. »

Pourquoi ? Parce que « la Constitution requiert une procédure autre que le système de procédure pénale pour formellement accuser d’actes délictueux un président en fonction. Et au-delà des directives du Département [de la Justice], nous étions guidés par des principes d’équité. Il serait injuste d’accuser quelqu’un d’un crime potentiel, quand il n’existe pas de tribunal qui puisse se prononcer sur le fond sur l’accusation ».

C’est donc une impossibilité dérivée de la Constitution qui a empêché Mueller de se prononcer sur l’obstruction de justice, en aucun cas une décision de fond.

Ayant estimé avoir tout dit et (surtout) écrit sur l’affaire, B. Mueller entend bien tourner la page et retourner dans le secteur privé.

Du côté de la Maison-Blanche, les réactions ne se sont pas faites attendre. « Aucun changement au rapport Mueller, a tweeté Trump quelques minutes après que Mueller a parlé, il n’y avait pas suffisamment de preuves et dans ces conditions, dans notre Pays, une personne est innocente. L’affaire est close. Merci ! ». Aucun mot, bien entendu, sur la question de l’obstruction de justice.

Les sondages montrent que l’opinion a déjà en ligne de mire la présidentielle de 2020, et le Russiagate arrive très, très loin derrière d’autres sujets plus prosaïques dans les préoccupations des électeurs.

Mais il ne fait aucun doute qu’à l’approche de la présidentielle, les multiples scandales entourant D. Trump redeviendront un sujet majeur.

Toute la question, pour les démocrates, est de savoir s’il est préférable de choisir la route de l’impeachment, qui se terminera en cul-de-sac devant le Sénat, ou de préférer, au moins dans un premier temps, une série d’enquêtes qui pourraient bien apporter leur lot de révélations dévastatrices.