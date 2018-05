Russie-RCA: Tout baigne…

Depuis mercredi, Faustin Archange Touadéra est en Russie. Le président centrafricain a été reçu par Vladimir Poutine et participe au Forum économique de St Pétersbourg. Depuis 8 mois, la Centrafrique et la Russie se sont engagées dans une coopération d’abord militaire puis politique et désormais économique.

En recevant le président centrafricain mercredi 23 mai, Vladimir Poutine a annoncé la couleur. « Nous serons heureux d’envisager divers projets pour renforcer nos relations, en premier lieu dans les domaines économique et humanitaire, y compris dans la formation de personnels », a déclaré le président russe, Faustin Archange Touadéra vantant pour sa part « l’immense potentiel » de son pays.

Au forum de Saint-Pétersbourg, le président centrafricain doit participer ce vendredi à une rencontre intitulée « Russie-Afrique ». Parmi les participants, un ministre mozambicain, un commissaire de l’Union africaine, mais surtout de potentiels investisseurs russes : Nordgold, compagnie minière spécialisée dans l’or déjà présente au Burkina Faso et en Guinée, GPB ressources qui opère dans les secteurs des hydrocarbures et des mines, mais aussi des banques d’investissements comme l’Afreximbank.

Car bien que le sujet soit tabou à Bangui, les Russes n’ont jamais caché leurs intérêts pour le sous-sol centrafricain. Il en a été question dès la rencontre Lavrov-Touadéra à Sotchi en octobre. Des émissaires russes sont même allés rencontrer les chefs de plusieurs groupes armés du Nord et de l’Est pour essayer d’en discuter. Apparemment sans succès.

Pour appuyer leurs prétentions, les Russes jouent la carte humanitaire, notamment à travers la distribution de vivres au PK5 fin avril ou l’envoi du Soudan d’un convoi transportant des hôpitaux en kits à destination du nord de la RCA. Ils se posent aussi en médiateurs…