S. Abe reçu par M. Abbas: Pas de transfert de l’ambassade japonaise à Al-Qods

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a rejeté mardi un transfert de l’ambassade de son pays à Jérusalem, comme l’ont annoncé les Etats-Unis, lors d’une rencontre avec le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah en Cisjordanie, a indiqué l’agence palestinienne Wafa. S. Abe a atterri à l’aéroport international Ben Gurion d’Israël, puis s’est rendu en voiture à Ramallah, en Cisjordanie, pour rencontrer Abbas.

S. Abe, qui effectueune tournée au Moyen Orient, a assuré au président Abbas que son pays n’avait pas l’intention de suivre l’exemple des Etats-Unis, qui ont décidé de transférer le 14 mai leur ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem, ce qui a provoqué la colère des Palestiniens, a ajouté Wafa.

S. Abe a réaffirmé le soutien de son pays à la création d’un état palestinien indépendant dans le cadre d’une solution de deux Etats, a également indiqué Wafa.

Le président Abbas a pour sa part indiqué que les Palestiniens demeurent « prêts à coopérer pour le succès de tout effort international pour trouver un processus politique », à condition qu’il soit basé sur le droit international et la création d’un Etat palestinien avec Al-Qods Est comme capitale.

Les négociations israélo-palestiniennes sont totalement bloquées. Les Palestiniens boycottent également les émissaires américains en signe de protestation contre le transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem.

Shinzo Abe doit rencontrer mercredi son homologue israélien Benjamin Netanyahu à Jérusalem, a annoncé le ministère israélien des Affaires étrangères.

Avant d’arriver en Israël, le Premier ministre japonais a effectué une visite dans les Emirats Arabes Unis et en Jordanie. Abe a rencontré mardi le roi Abdallah II de Jordanie et lui a dit qu’il espérait transformer les liens de Tokyo avec le royaume en un partenariat stratégique. Abe a dit au monarque que « la stabilité de la Jordanie est indispensable à la stabilité régionale » et que le Japon fournirait autant d’aide que possible pour assurer la stabilité économique et sociale du pays. Il a dit qu’il espérait « développer considérablement nos relations bilatérales ». Dimanche, une réunion quadripartite Japon/Jordanie/Israël/Autorité palestinienne s’est tenue en Jordanie pour discuter d’une initiative appelée « Corridor pour la paix et la prospérité », visant à promouvoir la coopération économique entre Israël, l’Autorité palestinienne et la Jordanie. A son terme, le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono, a déclaré que l’initiative – qui vise à promouvoir la coopération régionale, notamment par la création d’un parc agro-industriel à Jéricho – était en bonne voie.

« Aujourd’hui, nous assistons à des résultats tangibles. Nos efforts ont enfin commencé à porter leurs fruits », a dit T. Kono. Il a estimé que cette initiative était vitale pour le développement économique des Territoires palestiniens et de la vallée du Jourdain.