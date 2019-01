S. Lavrov à Rabat: Redynamiser la coopération maroco-russe

En provenance d’Alger, le chef de la diplomatie russe s’est rendu jeudi 24 janvier, à Rabat dans le cadre d’une tournée régionale qui le conduira aussi à Tunis où il est attendu ce vendredi soir. Dans le cadre de sa visite de travail au Maroc, Sergueï Lavrov a rendu visite au mausolée Mohammed V pour y déposer une gerbe de fleurs sur sa tombe (Voir vidéo).



Le ministre russe a déposé une gerbe sur la tombe du Souverain défunt et fait une note dans le livre d’or : «Honneur à la mémoire des monarques qui reposent ici, qui ont conduit leur pays à l’indépendance, à la prospérité et a contribué au développement des relations amicales russo-marocaines», a écrit S. Lavrov.

Pour rappel, la visite de S. Lavrov à Rabat devait se poursuivre par une audience royale et des discussions avec le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita liés au renforcement au partenariat stratégique conclu entre les deux pays. Les rencontres entre le ministre russe et les autorités marocaines porteront également sur les questions régionales et internationales, y compris sur le dossier saharien.

Pour rappel, en mars 2016, à l’invitation du Président russe, le roi Mohammed VI s’était rendu à Moscou pour une visite d’État qui avait permis de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Plusieurs conventions avaient été signées, notamment dans le domaine économique, dont la plus importante était l’établissement d’un accord de libre-échange pour lequel des négociations sont toujours en cours.