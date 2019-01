S. Lavrov en tournée maghrébine: A Alger, le « dossier saharien » au menu

Dans le cadre de sa tournée au Maghreb, du 23 au 26 janvier, Sergueï Lavrov se rendra en Algérie, au Maroc et en Tunisie.

Le ministre russe des Affaires étrangères commencera par Algérie où il évoquera avec Abdelkader Messahel les grandes questions régionales et internationales, annoncent les diplomaties russe et algérienne.

Sur l’invitation du chef de la diplomatie algérienne Abdelkader Messahel, Sergueï Lavrov se rend ce mercredi en Algérie où il restera deux jours afin de rencontrer son homologue algérien, apprend-on dans un communiqué de la diplomatie algérienne.

Cette visite s’inscrit notamment dans «le cadre du dialogue politique régulier et de la concertation permanente entre les deux pays instaurés depuis la signature de la Déclaration commune sur le Partenariat stratégique entre l’Algérie et la Fédération de Russie, le 2 avril 2001, à l’issue de la visite d’Etat du Président Abdelaziz Bouteflika, en Russie», poursuit le texte du ministère.

En outre, cette rencontre entre les chefs de la diplomatie russe et algérienne est organisée «dans un contexte de développement continu du dialogue politique et de la coopération en les deux pays», selon le ministère algérien des Affaires étrangères. «Il donnera lieu à un examen d’ensemble de l’état et des perspectives des relations bilatérales et permettra un large échange de vues sur les grandes questions régionales et internationales. Dans ce contexte, la situation en Libye et le développement que ce dossier a récemment connu seront au centre des discussions, tout comme la situation au Sahel, au Mali, en Syrie et l’évolution du dossier du Sahara Occidental», explique la diplomatie algérienne.

La visite de Sergueï Lavrov en Algérie se tient «à la veille de la tenue de la 9ème session de la Commission mixte économique algéro-russe, prévue à Moscou du 28 au 30 janvier 2019», conclut le document.

La diplomatie russe a annoncé que S. Lavrov se rendra en Algérie, avant de rejoindre le Maroc et la Tunisie, où il rencontrera du 23 au 26 janvier ses homologues dans le cadre de sa tournée au Maghreb.