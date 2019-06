Sahara: Santiago soutient le plan marocain d'autonomie

De San Salvador à Santiago de Chile, la diplomatie marocaine marque des points dans le dossier saharien.

Le Chili a exprimé, vendredi 14 juin, son appui au Plan d’autonomie proposé par le Maroc ainsi que ses « efforts sérieux en vue de parvenir à une solution politique réaliste, viable et définitive au différend régional autour du Sahara ».

Le communiqué conjoint sanctionnant la visite officielle effectuée par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, le Chili a affirmé son « soutien aux efforts du secrétaire général des Nations Unies et de son envoyé personnel, ainsi qu’aux efforts sérieux du Maroc et au plan d’autonomie en vue de parvenir à une solution politique réaliste, viable et définitive » à la question du Sahara.

A cette occasion, le chef de la diplomatie marocaine a informé la partie chilienne des derniers développements autour du différend régional sur la question du Sahara et l’appui croissant de la communauté internationale à l’initiative d’autonomie marocaine qui constitue la base d’une solution réaliste, sérieuse et crédible telle que définie par les dernières résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

N. Bourita a entamé vendredi une visite officielle au Chili au cours de laquelle il a eu des entretiens avec de hauts responsables du pays andin et remis une lettre royale au Président chilien.

On signalera que le Maroc continue à marquer des points diplomatiques dans le continent sud-américain, le Salvador ayant décidé de revenir sur sa décision de reconnaître la RASD, pseudo république sahraouie.