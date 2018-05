Sanction US contre l’Iran: Le Trésor US mousse Abou Dhabi

En coordination avec les Emirats Arabes Unis, le département américain du Trésor a imposé, jeudi 10 mai, des sanctions contre six individus et trois entreprises. Tous impliqués, selon les Etats-Unis, dans la force al-Qods, ce corps d’élite des Gardiens de la révolution iranienne. Ces nouvelles sanctions contre des intérêts iraniens interviennent quelques jours après l’annonce du retrait des Etats-Unis de l’accord nucléaire iranien.

C’est justement l’un des circuits de financement de ce corps d’élite de l’armée iranienne, soupçonné d’être à l’origine des tirs de missiles sur le Golan, que les Etats-Unis et leur allié émirati décident de sanctionner ce jeudi. Ces mesures visent six personnalités iraniennes et trois entités accusées d’avoir participé à un vaste échange de devises entre l’Iran et les Emirats Arabes Unis. Un réseau bancaire destiné à fournir plusieurs millions de dollars aux Gardiens de la Révolution.

Cet argent servait, selon le Trésor américain, à financer les activités extérieures de la force al-Qods et notamment des groupes militaires régionaux que Téhéran utilise par procuration. Le mardi précédent, Donald Trump dénonçait justement le soutien iranien au Hezbollah au Liban et au Hamas en Palestine.

« Nous voulons couper les circuits de revenus des Gardiens de la révolution », affirme par communiqué le secrétaire au Trésor, « peu importe leur source et leur destination ».

Fondée du début des années 90, après la guerre Iran-Irak, la force al-Qods est une unité d’élite des Pasdarans, les Gardiens de la révolution islamique. Elle a vocation à protéger le pays des agressions extérieures éventuelles et est soupçonnée de porter la révolution hors des frontières de l’Iran.