Santé publique: La grogne des médecins prend de l’ampleur

Les médecins du secteur public protestent contre le ministère de la Santé et entament une semaine de colère (du 7 au 13 mai) à l’appel du Syndicat indépendant des médecins du secteur public. Ainsi, les consultations dans tous les centres de diagnostic seront suspendues. La grève concerne aussi la délivrance des certificats médicaux payants, à l’exception de ceux ayant trait à l’arrêt de travail de patients sous traitement. Le point d’orgue de cette grogne n’est autre que le sit-in national prévu le 13 mai devant le ministère de tutelle.

Le syndicat indépendant des médecins du secteur public a appelé tous les médecins ayant été victimes de coupes salariales à contacter les bureaux locaux et régionaux du syndicat pour engager des procédures judiciaires devant le tribunal administratif. Il les a de même appelés à porter le brassard portant l’indice 509.

Les médecins exigent l’amélioration des conditions financières des professionnels par l’adoption de l’indice salarial 509 (qui équivaut à près de 15 000 dirhams), avec ses indemnités et ses avantages, soit le même traitement que les porteurs du doctorat national. Et appellent à remédier aux conditions déplorables des hôpitaux publics, à savoir le déficit en ressources humaines, en infrastructures sanitaires et en équipements médicaux et biomédicaux.