SDX Energy: Douze puits au programme

La société britannique d’exploration de pétrole et de gaz, SDX Energy, vient d’annoncer dans un communiqué publié lundi qu’elle planifie une campagne de forage de 12 puits de gaz naturel. La campagne devrait ainsi démarrer au début du dernier trimestre de cette année pour s’achever au premier semestre de 2020. Au cours de cette campagne, les puits LNB-1 et LMS-1 du permis Lalla Mimouna, forés l’année dernière, seront testés à nouveau. Le reste des cibles du programme proviendra des résultats des études sismiques 3D du permis Gharb Center. L’année dernière, la société a exécuté un programme de neuf puits qui a permis de signaler sept découvertes de gaz naturel dans les permis Sebou, Gharb Center et Lalla Mimouna. L’objectif était d’augmenter de plus de 100%, ses réserves gazières et d’atteindre une hausse de plus de 50% de ses ventes marocaines. Il est à noter que pour 2019, SDX vise commercialiser entre 9 et 11 millions de pieds cubes standard métriques par jour de gaz nature.

