Secteur électrique: Bonne tenue

Selon la dernière note de conjoncture de la DEPF, le secteur de l’énergie électrique airait maintenu son évolution favorable au terme des deux premiers mois de l’année 2018. La production de ce secteur s’est raffermie de 6,7% après un recul de 0,2% il y a une année. Cette dynamique résulte de la hausse de la production de l’ONEE de 4,2%, portée par le bon comportement de la production d’origine thermique (+32% après +1,8%). Du côté de la production privée, elle s’est améliorée de 0,5%, après une baisse de 2,6% un mois plus tôt et de 2,4% à fin février 2017. Compte-tenu de cette évolution, les importations de l’énergie électrique se sont repliées, en volume, de 5% au terme des deux premiers mois de 2018, après une hausse de 8,9% une année auparavant, portant la hausse du volume de l’énergie nette appelée à +4,3%, après +1,4%. Quant à la consommation de l’énergie électrique, elle poursuit son accélération par rapport à la même période de l’année précédente, affichant une consolidation de 3,7% au terme des deux premiers mois de 2018, au lieu d’une hausse de 0,5% un an plus tôt. Cette évolution s’explique par la progression de la consommation de l’énergie de très haute, haute et moyenne tension de 3,2% (après +1,3%) et de celle de basse tension de 5,5% (après -2,4%).

