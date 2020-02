Sécurité du Brésil: La France, une menace jugent les militaires…

Le sort de l’Amazonie qui a fait réagir l’Elysée ne passe pas aux yeux des centres de décision au Brésil.

Les élites militaires de ce pays ont dès lors désigné la France comme principale menace à la sécurité stratégique du Brésil pour les 20 années à venir.

En plaidant en faveur de l’internationalisation de l’Amazonie, la France s’est faite un ennemi inattendu.

Pour l’élite de l’armée brésilienne, la principale source de menace stratégique pour leur patrie aux cours des 20 prochaines années n’est autre que la France, rapporte Folha de Saö Paulo qui s’appuie sur le rapport «Les scénarios de sécurité à l’horizon 2040» auquel le quotidien a pu accéder.

Le projet en question est censé contribuer à la révision de la Stratégie de défense nationale qui devrait être soumis vers juin au Congrès du pays, ajoute la même source.

L’avis des élites politiques – la Défense a pris en compte l’opinion de quelque 500 personnes qui se sont exprimées lors de 11 réunions qui se sont tenues au cours du second semestre de l’année 2019 — peut ne pas être pris en compte, mais il reflète un sentiment moyen régnant au sein des officiers, d’après le quotidien brésilien.

Sur 45 pages, le texte évoque aussi bien des «considérations géopolitiques réalistes» que «des hypothèses quelque peu délirantes», ajoute le journal.

Ainsi, y sont mentionnées l’implantation de bases américaines au Brésil ainsi que des guerres.

Quoi qu’il en soit, «la seule menace constante est la France, ce qui reflète la confrontation entre Bolsonaro et le Président Emmanuel Macron au second semestre 2019, lorsque le Français a suggéré l’internationalisation de l’Amazonie face à la crise des incendies dans la région», écrit Folha de São Paulo.

Selon un autre scénario, en 2035, Paris officialisera «une demande d’intervention des Nations unies dans la région des Yanomami, annonçant son soutien sans restriction au mouvement d’émancipation de ce peuple autochtone» et, deux ans plus tard mobilisera «grand nombre de ses forces armées en Guyane française».

«Le projet ne prend pas en compte le fait que la France est le principal partenaire militaire du Brésil, avec qui elle a un vaste accord portant sur la production de sous-marins et d’hélicoptères», rapporte le quotidien.

Parmi les scénarios examinés se trouve aussi le règlement de la crise vénézuélienne, avec ou sans la participation du Brésil.

«La nature pacifique du Brésil, qui n’a pas été impliqué dans les conflits dans la région depuis la guerre du Paraguay (1865-1870), n’est maintenue que dans l’un des quatre scénarios, celui dans lequel un budget fait défaut», précise le journal.