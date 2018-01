Sécurité hydrique: Un plan d’action dévoilé à Marrakech  

Charafat Afailal, Secrétaire d’Etat chargée de l’Eau, a dévoilé hier mardi à Marrakech dans le cadre du Conseil d’administration de l’Agence de bassin hydraulique du Tensift (ABHT) au titre de l’année 2017, les différentes mesures stratégiques adoptées par son département en vue de doter le Royaume d’une planification proactive garantissant la sécurité hydrique dans les court, moyen et long termes. Ces mesures à caractère prioritaire visant à garantir l’alimentation en eau potable et d’irrigation concernent notamment la tranche d’urgence qui présente des solutions promptes pour faire face au déficit en ressources hydriques et en eau potable dans certaines régions, notamment rurales et montagneuses. Selon la Secrétaire d’Etat, ces mesures concernent aussi la tranche relative à l’accélération des investissements dans le secteur de l’eau, à travers la présentation de solutions innovantes dans le but de renforcer l’alimentation en eau potable et d’irrigation à l’horizon 2025 dans tous les bassins du Royaume, en plus de porter l’appui technique nécessaire aux agences des bassins hydrauliques afin qu’elles s’acquittent de leur mission consistant à améliorer les plans d’orientation pour le développement intégré des ressources hydriques. En parallèle avec ces mesures et pour garantir le droit à l’accès à une eau et une vie dans un environnement sain à tous, à pied d’égalité, et pour une rationalisation des ressources hydriques, le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau a organisé avec le soutien d’autres ministères et les établissements concernés et le pouvoir judiciaire, une journée d’étude sur « la Police de l’eau » visant la promotion des missions de cet organe. Le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau poursuit également la réalisation des différents projets structurants relatifs à l’augmentation de l’offre en ressources hydriques habituelles et le recours au dessalement des eaux de mer et le traitement et la réutilisation des eaux usées, a affirmé C. Afailal , d’autant plus que la conjoncture actuelle demeure marquée par une baisse de la pluviométrie durant les trois dernières années et qui a impacté négativement les ressources hydriques et le volume de retenues des barrages ainsi que la nappe phréatique.

Related