Sécurité Routière : Des coûts toujours élevés…    

En dépit de la baisse significative du nombre de victimes de la route au Maroc, la situation reste alarmante. Les chiffres révèlent que, chaque année, 3.500 personnes meurent sur les routes et plus de 100.000 sont blessées, soit une moyenne de 9 morts et 320 blessés chaque jour. Le rythme de baisse de la mortalité sur les deux dernières années demeure en deçà des objectifs tracés (réduire de 20% le nombre des morts sur les routes d’ici 2020), car si le nombre global des décès a légèrement reculé en 2018, il a enregistré une hausse de 8,38% dans le périmètre urbain. Les accidents de la route provoquent des dégâts humains et des drames sociaux, sans oublier leur lourd coût financier estimé à 2% du PIB. Face à cette situation, et à l’occasion de la Journée nationale de la sécurité routière célébrée le 18 février de chaque année, le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani qui intervenait en ouverture d’une réunion du Comité interministériel de la sécurité routière, a appelé à accélérer la mise en œuvre de la Stratégie nationale de la sécurité routière 2017-2026 et de mobiliser toutes les ressources humaines, matérielles et logistiques nécessaires à la réalisation de cet objectif. S. El Otmani a mis l’accent sur la nécessité d’adopter, à cet effet, une approche intégrée entre les différents acteurs, gouvernementaux et de la société civile, qui soit basée sur trois dimensions complémentaires, à savoir la prévention, la sensibilisation et la dissuasion. En matière de prévention, le Chef du gouvernement a souligné que cet aspect concerne aussi bien le gouvernement que les différents acteurs publics et institutionnels, faisant savoir que le gouvernement investit des sommes considérables pour mettre en place l’infrastructure nécessaire à l’activité économique et commerciale et à la mobilité des citoyens. Il a précisé, à cet égard, que le Maroc mobilise plus de 2 Mrds Dhs par an pour l’entretien des routes, outre le volet de la formation (conducteurs, professionnels…) qui a connu plusieurs développements ces dernières années. En ce qui concerne la sensibilisation, le Chef du Gouvernement a souligné que la communication et la sensibilisation revêtent une importance capitale pour attirer l’attention sur les risques du non respect du code de la route et ses impacts négatifs en termes de victimes et de drames humains, mais aussi sur l’économie nationale, d’où l’impératif de mobiliser toutes les énergies pour développer ce volet. Pour ce qui est des mesures de dissuasion, El Otmani a insisté sur l’impératif de mobiliser tous les acteurs afin de garantir le strict respect du Code de la route et de traiter les contrevenants sur un pied d’égalité. Un intérêt particulier doit être accordé au renforcement du contrôle routier et du contrôle technique des véhicules, de manière à retirer de la circulation les véhicules qui ne répondent pas aux exigences techniques et de réduire, ce faisant, le nombre des accidents dus à ce facteur précis.

