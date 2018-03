Seif Al-Islam candidat à la présidentielle libyenne: Vers la réhabilitation des Kadhafi…

L’un des fils du colonel Mouammar Kadhafi se présentera à la prochiane élection présidentielle en Libye qui sera supervisée par les Nations unies, théoriquement, le 30 septembre 2018 alors qu’elle était programmée pour mars. Saïf al-Islam Kadhafi a fait connaître sa candidature, à Tunis lundi 19 mars 2018, via l’un de ses représentants Ayman Bouras.

Parlant de dialogue et de réconciliation nationale, le candidat entend inscrire le renouveau de la Libye avec l’aide des pays voisins.

Il devrait prochainement s’adresser aux Libyens. Selon A. Bouras, le fils de l’ancien dirigeant libyen liquidé en octobre 2011 dans des circonstances rocambolesques dispose d' »un programme de réforme et un projet pour l’avenir » et d' »une vision politique, sécuritaire et sociale » pour le pays.

Libéré à Zintan (Est du pays) en juin 2017 par le groupe armé qui le détenait (Brigade Abou Bakr al-Sadiq), Saïf al-Islam est toujours réclamé par la Cour pénale internationale. La CPI a lancé en juin 2011 un mandat d’arrêt international contre lui pour « crimes contre l’humanité, meurtres et persécutions ». Le Parlement de Tobrouk, opposé au gouvernement d’union nationale (GNA), l’a amnistié alors qu’il était condamné à mort par contumace par la justice libyenne à Tripoli depuis juillet 2015. Il est accusé d’avoir ordonné à ses troupes de tirer sur des civils, recruter de milices et d’incitation au viol et au meurtre durant la guerre civile libyenne.

Il vit depuis dans la clandestinité. Déjà en juin 2017, il avait proclamé la réunification de la Libye : « Je n’abandonnerai jamais la mission de mon père celle pourquoi il n’est plus parmi nous aujourd’hui. Je suis jeune et formaté pour la même mission! Cette mission conduisant à la liberté, et à la dignité de l’homme. Que la jeunesse africaine soit sûre que la mémoire de mon père ne sera jamais trahie. »