Semi-marathon de Bercelone: M. El Ghazouani en pointe

Mohamed El Ghazouani, 31 ans, a remporté pour la première fois la 41e édition du semi-marathon de Barcelone, en parcourant sous la pluie les 10 km en 30 minutes et 55 secondes.

Cette année, la course Moritz Saint Antoni a connu un record d’affluence, avec 4356 coureurs inscrits, alors que cette édition était organisée dans des conditions météo particulièrement difficiles (pluie, froid avec une température entre 8 et 10 degrés et forte humidité).

M. Ghazouani, qui a dominé la course était talonné par un autre Marocain, le vétéran Driss Lakohuaja qui a terminé la course en 31 minutes et 40 secondes.