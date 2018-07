Septième réunion du CCRS: Entre optimisme et immobilisme

Le Comité de Coordination et de Surveillance des Risques Systémiques (CCSRS) a tenu le 05 juillet sa septième réunion au siège de Bank Al-Maghrib (BAM) à Rabat. Lors de cette réunion, le Comité a procédé à l’analyse de la cartographie des risques systémiques ainsi que la situation du système financier au regard des tendances économiques et financières, observées et attendues.

Selon le communiqué de presse servi à cette occasion, le conseil a jugé que le niveau des risques macroéconomiques demeure globalement modéré dans un contexte de raffermissement de l’activité économique mondiale. Pour le conseil, l’évolution de la croissance mondiale serait globalement favorable quoiqu’entourée de certains risques liés principalement à l’accentuation des tensions géopolitiques, à la montée du protectionnisme et aux difficultés politiques de certains pays européens. Il prévoit cependant un accroissement à un rythme atténué du PIB national qui devrait évoluer à 3,6% en 2018 et 3,1% en 2019.

Mortalité élevée des entreprises

Dans un contexte de lente reprise des activités non agricoles, le CCSRS a relevé que le taux de défaut des entreprises non financières, quoiqu’en léger recul, demeure à un niveau encore élevé. En effet, et sur la base d’une étude réalisée par Bank Al-Maghrib portant sur un échantillon d’environ 72.000 entreprises non financières privées et publiques dont les données ont été fiabilisées, les délais de paiement des créances inter-entreprises continuent d’afficher des niveaux élevés, notamment pour les TPME et certains secteurs d’activité. Cette situation constatée ces dernières années, accentue, affirme le CCSRS, la pression sur les trésoreries des entreprises et appelle, encore une fois, à la mise en œuvre effective de la réforme du cadre législatif et réglementaire relatif aux délais de paiement.

Banques et assurances en sursis !

Pour ce qui est du système bancaire, et dans une conjoncture encore porteuse de risques, le CCSRS a constaté que le secteur est parvenu à consolider sa situation financière. Au plan de la rentabilité, le résultat cumulé des banques s’est amélioré, par rapport au résultat normatif de 2016, à la faveur d’une baisse du coût du risque de crédit et d’une bonne performance des activités opérées à l’étranger. Au plan de la capitalisation, le secteur a dégagé un ratio moyen de fonds propres de catégorie 1 de 11% et un ratio de solvabilité moyen de 13,9% pour des minimas de 9% et 12% respectivement.

La liquidité des banques en dirhams a connu, pour sa part, un resserrement en lien avec l’accroissement de leur position en devises. La conduite des tests de résistance montre une bonne résilience des banques à différents scénarii de stress y compris ceux reflétant une détérioration des conditions macroéconomiques. Ceci étant, le CCRS estime que les banques restent vulnérables aux chocs portant sur le défaut de leurs plus grandes contreparties. Dans un contexte de taux d’intérêt bas, elles sont aussi exposées à un risque de taux accru en lien avec l’allongement de la maturité de leur portefeuille crédits et la prédominance des taux d’intérêt fixes, particulièrement au titre des crédits à l’habitat.

De son côté, le secteur des entreprises d’assurances continue de faire preuve de solidité affirme le CCRS. Le rendement des capitaux propres est ainsi passé en 2017 à 10,6% contre 9,4% en 2016. Les plus-values latentes susceptibles d’être dégagées par les portefeuilles d’actifs des entreprises d’assurances et de réassurance ont connu une nouvelle hausse en relation avec la performance du marché boursier enregistrée en 2017.

Sur le plan prudentiel, les entreprises d’assurances et de réassurance détiennent des taux de couverture des engagements techniques supérieurs aux minimas réglementaires. Dès lors, le secteur continue de dégager une marge de solvabilité, en couverture du risque de souscription, largement supérieure au minimum réglementaire.

Ceci étant, et considérant le passage vers le régime de la solvabilité basée sur les risques, en application du dernier amendement du code des assurances, le conseil estime que les excédents de marge devraient probablement se réduire de manière « significative ».