Service militaire: Dès cette année, 10.000 troufions dans les casernes

Lors du Conseil des ministres présidé par le Souverain au Palais royal de Marrakech jeudi 7 février, deux projets de décret relatifs au domaine militaire et concernant l’application des dispositions de la loi 44-18 relative au service militaire ont été adoptés.



Ces deux projets visent respectivement à fixer les modalités de recensement, de sélection et d’enrôlement des assujettis au service militaire et la procédure suivie pour l’exemption de ce service, ainsi que la procédure de déclaration spontanée permettant aux personnes de sexe féminin et aux Marocains résidant à l’étranger de remplir de leur propre initiative le formulaire de recensement, outre l’indemnité spéciale concernant les charges des conscrits dans la zone sud et le salaire et les indemnités décidés en faveur des agents de réserve qui seront recrutés à nouveau.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi relative au service militaire, le roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces armées royales, a donné ses hautes instructions pour que le nombre des appelés au service militaire atteigne 10.000 durant l’année en cours, avant de porter ce chiffre à 15.000 durant l’année prochaine.