Setexam investit à Dakhla: Le prix de la résilience

Setexam, c’est une histoire de 60 ans d’agar-agar et pas une ride ! Cette unité de Kénitra qui valorise les algues a pu échapper à l’hécatombe des années 2.000. L’intégration lui a permis d’encaisser les coups d’une concurrence asiatique acharnée. Aujourd’hui, elle fait plus que résister. Elle se développe, en investissant dans un parc aquacole à Dakhla.

Les joutes à n’en plus finir alimentent la polémique autour des algues marines et de leur exploitation. Pourtant, l’offre marocaine qui reste naturelle, destinée essentiellement à la production de l’agar-agar, ne représente tout au plus qu’un pour cent de la production indonésienne. De Larache à Dakhla, la récolte reste limitée à 10.000 tonnes, les deux espèces Gelidium et Gracilaria confondues. Le choix de l’organisation de la filière qui a démarré avec la stratégie Halieutis, avec une récolte ordonnée, a évité l’effondrement de la ressource.

Aujourd’hui, la reconstitution de la ressource est chose faite et les quotas de l’export à l’état brut des algues ont été limités à 20%, la priorité ayant été accordée à la valorisation. Setexam, unité de valorisation basée à Kénitra (300 emplois), a bénéficié de cet arbitrage. A sa tête, Rachid Lebbar se réjouit de la régénérescence de la ressource. « La récolte se fait dans des temps record », rappelle-t-il en soulignant que les barques reviennent avec 2500 à 3000 kg jour contre 500 kg auparavant. Autant dire que la biomasse a bénéficié du plan d’aménagement mis en place au niveau de la récolte en instaurant des quotas de ramassage qui respectent le cycle de production naturelle des algues marines. Avec la fin du braconnage, « nous sommes face à un encadrement strict de la commercialisation de cette pêcherie aussi bien à l’état brut que transformée », rappelle le patron de l’unité de valorisation sise dans la capitale du Gharb qui fête ses 60 ans sous de meilleurs auspices. La preuve ? Cette unité qui a su résister face aux aléas d’un commerce mondial de l’agar-agar dopé au dumping chinois, envisage un plan de développement ambitieux. Au lieu de chercher la matière première ailleurs, c’est l’aquaculture qui est ciblée. « Notre plan de modernisation, très costaud, repose sur l’injection de 50 MDH incluant une ferme à Dakhla», rappelle R. Lebbar. Un projet sur une centaine d’hectares qui vient de recevoir le « feu vert » pour l’exploitation en mer…

En attendant l’exploitation des algues à terre. « On était à Dakhla en 1998 », rappelle cet opérateur qui n’a pas été échaudé par une déconvenue liée à l’emplacement choisi. « En changeant d’emplacement, on espère que nos cultures d’algues ne soient pas ravagés par les poissons comme ce fut le cas auparavant», confie-t-il. En attendant les fruits d’une telle aventure, il faudra compter cinq ans pour en faire le bilan, cet industriel qui a été marqué au fer de la fragilisation du secteur (aucune autre unité industrielle n’a résisté face aux Chinois), exprime le vœu de voir la politique d’aménagement de cette pêcherie maintenue. Comme il appelle à la sauvegarde des mesures prises en matière de régulation des exportations d’algues brutes et d’agar-agar et à l’application stricte de la législation en vigueur.

Pour rappel, le plan d’aménagement de cette pêcherie soutenu par la loi INN, a défini le nombre de barques, défini les quotas de récolte, interdit la récolte hivernale et organisé les circuits de commercialisation. Une politique aux multiples vertus. L’augmentation des prix s’est faite graduellement tous les ans. Et la réduction du braconnage a permis à la biomasse de s’équilibrer… « S’il n’y a pas de contrôle de la commercialisation, on ne peut pas contrôler la biomasse», note R. Lebbar. En soumettant les acteurs à la licence d’exportation, cela a réduit la pression de la demande et donc du braconnage. « Voilà qui a permis à la biomasse de repartir et surtout au prix de se raffermir », souligne-t-il. Le secteur vit la dernière année d’un régime fixé tous les trois ans. Sa reproduction s’avère nécessaire pour consolider les acquis. Et permettre à la valorisation de demander une augmentation du quota qui lui est assuré, soit le franchissement du seuil des 10.000 t contre les 8.000 t actuellement.

Dumping en marche

Un marché laminé par les Chinois

L’univers de l’agar-agar est dominé par les produits transformés issus de l’aquaculture. La profusion de production issue de l’aquaculture repose sur la matière première produite en Indonésie et transformée en Chine. Les informations en provenance de la région signalent un doublement de la production et donc de la transformation en agar-agar. Le dumping domine ce commerce cela sans parler des guéguerres entre producteurs chinois. L’agar-agar standard qui était vendu à 24 dollars n’est plus côté qu’à 12 dollars le kilo. C’est ce type de fluctuations, très fortes, qui a poussé les unités marocaines opérationnelles dans les années 2.000 à mettre la clé sous le paillasson. Rien de plus normal au regard du gigantisme chinois. Dans l’Empire du Milieu, il y a des usines qui produisent mensuellement le quota annuel réalisé au Maroc en agar-agar. Laminés par rapport aux Chinois, les producteurs asiatiques se plaignent du dumping. Mais tout semble indiquer que la régulation n’est pas pour demain…