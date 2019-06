SGTM et TEKCIM s’allient: Plus de 2,6 Mrds de Dhs pour une cimenterie à El jadida.

Répondre aux attentes du marché local, comme africain, en ciment a poussé SGTM, entreprise locale leader en travaux publics, dans les bras de TEKCIM.

La production démarrera depuis El Jadida, dès 2022.

La Société Générale des Travaux du Maroc (SGTM) et la société TEKCIM ont annoncé, dans un communiqué publié le 21 juin dernier, la signature du financement de la construction d’une nouvelle cimenterie dans la région d’El Jadida avec un consortium bancaire réunissant la Banque Africaine de Développement, BMCE Bank of Africa, la Banque Centrale Populaire et Société Générale Maroc.

« Ce financement s’inscrit dans le cadre d’un programme d’investissement total de plus de 2,6 Mrds de Dhs porté par TEKCIM », signale-t-on.

Il sera dédié à la construction d’une cimenterie d’une capacité nominale de 3 600 t/j de clinker soit 1,4 millions de tonnes de ciment par an.

« Ce projet contribuera à répondre à la demande croissante en ciment pour satisfaire les besoins grandissants en logements et en infrastructures au Maroc et sur le continent africain », ajoute le communiqué.

Le site choisi pour ce projet, la commune rurale d’Oulad Ghanem en l’occurrence, représente la « zone idéalement positionnée pour desservir le marché local et les marchés régionaux de l’Afrique de l’Ouest », précise le communiqué.

La construction de cette cimenterie qui revient à SGTM et au groupe danois FL Smidth couvrira une période de 3 ans pour une mise en service prévue en 2022.

Réagissant à ce partenariat, M’hammed Kabbaj, président de SGTM a rappelé que « cette décision d’investissement est un tournant important de notre histoire. Elle va permettre au Groupe SGTM de continuer son développement au Maroc et en Afrique. TEKCIM s’inscrit parfaitement dans notre volonté de renforcer notre présence sur toute la chaine de valeur du BTP ».

On signale que la banque d’affaires Ascent Capital Partners et le cabinet d’avocats Gide Loyrette Nouel sont intervenus respectivement en tant que conseil financier exclusif et conseil juridique de TEKCIM sur cette opération.

Le consortium bancaire, quant à lui, a été accompagné par le cabinet juridique Allen & Overy.