SISTEP: Retour en force après cinq ans d’éclipse

Après cinq ans d’absence, le Salon international de la sous-traitance, d’approvisionnement et de partenariat (SISTEP) a rouvert, jeudi, à la foire internationale de Casablanca, avec la participation de plus 120 exposants du Maroc et d’ailleurs. Organisé par la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques (FIMME) sous le thème « L’industrie, vecteur du développement en Afrique », ce salon, qui est à sa 11è édition, est aménagé sur une superficie de 5.000 m2 où les exposants présentent leur savoir-faire, leur expertise et leurs dernières innovations. Cette édition, qui s’inscrit dans le prolongement de la politique de redynamisation du secteur à travers la concrétisation de partenariats entre donneurs d’ordres, fournisseurs et sous-traitants du secteur de l’industrie métallurgique, mécanique et électromécanique (IMME), vise à donner un fort retentissement aux innovations technologiques et aux nouveautés des exposants, mais aussi à informer les visiteurs sur les procédés en technologie les plus récents et d’offrir aux participants l’accès à un réseau de fournisseurs de solution de transformation des métaux, de plasturgie, de microtechnique et de service à l’industrie. Au programme de cet évènement qui devrait, selon les organisateurs, accueillir quelque 10 mille visiteurs professionnels, figurent des conférences-débats ainsi que des rencontres B2B afin de permettre aux investisseurs de rencontrer leurs futurs associés, de concrétiser des partenariats, et de fructifier leur business. Enfin, il est à noter que ce rendez-vous biannuel de l’industrie au Maroc qui se poursuivra jusqu’au 15 avril, met à l’honneur la Guinée Conakry, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Gabon et le Cameroun.

