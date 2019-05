Sit-in pour la Palestine à Rabat: Faire barrage au « Deal du siècle »

La question palestinienne passe par une période des plus difficiles marquée par une offensive américano-sioniste tendant à annihiler jusqu’au fait palestinien.

Une offensive à laquelle semble s’allier des parties arabes qui poignardent de la sorte une juste cause.

Les Marocains protestent et veulent le faire savoir.

C’est à l’initiative de l’Association marocaine de soutien à la Lutte du peuple palestinien (AMSPL) et du Groupe d’action nationale de soutien à la Palestine qu’un sit-in de solidarité avec les Palestiniens en butte au pire des scénarios qui entend les déposséder définitivement de leur juste cause.

Le sit-in est prévu ce vendredi 31 mai à 22h00 devant le parlement à Rabat.

Il est à rappeler que pour l’AMPSL ce sit-in se tiendra contre le complot de « l’accord du siècle » conçu par l’administration américaine et dont les premiers termes seront dévoilés au sommet de Manama.

Pour rappel, Jared Kushner, conseiller principal du président des États-Unis, a fait une escale à Rabat pour tenter de « vendre » le plan de paix israélo-palestinien.

Il a été reçu mardi par le Roi qui, faut-il le préciser, est Président du Comité Al-Qods, ville sainte que l’administration US voudrait transformer en capitale éternelle de l’entité sioniste.