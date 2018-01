Situation humanitaire alarmante au Yémen: Les raids meurtriers se poursuivent

Les raids de la coalition arabe dirigée par le Royaume wahhabite s’éternisent au grand dam des civils yéménites qui comptent parmi les premières victimes de cette guerre barbare. C’est ce qui a poussé Oslo à suspendre ses exportations d’armes et de munitions aux Emirats arabes unis de peur qu’elles ne soient utilisées dans le conflit qui ravage le Yémen, a annoncé le ministère norvégien des Affaires étrangères. Les Émirats arabes unis font partie de la coalition internationale dirigée par l’Arabie saoudite qui intervient dans la guerre civile yéménite depuis 2015 afin de combattre les insurgés houthis. Ces milices chiites qui contrôlent actuellement la majeure partie du nord du pays et la capitale Sanaa. Le conflit yéménite a fait selon les évaluations de l’Onu plus de 10.000 morts et déplacé plus de trois millions de personnes.

Plus, pas moins de vingt-deux millions de personnes ont faim (plus de quatre-vingts pour cent de la population) dans cette Arabie Heureuse. Plus de dix millions se battent pour survivre, selon l’Aide aux Eglises dans le Monde (AÉM), une ONG d’aide aux chrétiens persécutés.

A rappeler que dès le 1er juillet 2015, l’ONU avait déclaré le plus haut niveau d’urgence sanitaire pour le Yémen. Et l’Unesco a révélé que deux sites du patrimoine mondial, la vieille ville de Sanaa et la ville fortifiée de Shibam, étaient menacés. Mais rien ne s’est passé. Aujourd’hui, vingt-deux millions de personnes sur une population totale de vingt-sept millions trois cent mille personnes ont besoin d’aide humanitaire Et le nombre ne cesse de croître, parce que l’épidémie de choléra dans le pays se répand massivement en raison du manque d’eau potable. Avec un million de malades, les prédictions de la Croix-Rouge pour la fin de 2017 ont déjà été dépassées. Jamais auparavant dans l’histoire humaine une catastrophe d’une telle ampleur n’a été documentée. La population de tout un pays est sur le point de disparaître.

Les responsables de ce génocide sont connus. Depuis mars 2015 une alliance, pilotée par l’Arabie saoudite, mène des frappes aériennes quotidiennes sur les infrastructures et la population civile. Malgré cette violence journalière, les chiîtes zaïdites houthis, qui contrôlent de grandes parties du pays et la capitale Sanaa, ne peuvent pas être repoussés. Mais l’Arabie saoudite n’abandonne pas. De grandes régions du pays sont donc quotidiennement frappées par des attaques de roquettes, car les houthis, financés par l’Iran totalitaire, doivent être chassés, selon Riyad. Il n’est pas surprenant de voir que le président du Yémen, Abdrabbo Mansour Hadi, «dirige» le Yémen depuis l’Arabie saoudite. Il n’a toutefois plus grand-chose à dire sur sa capitale temporaire, Aden. En mai 2017, les dirigeants et les militaires ont annoncé la formation d’un nouveau «gouvernement de transition» pour le sud du Yémen. Après que l’alliance menée par l’Arabie saoudite a chassé les houthis d’Aden, les anciennes plaies ont été rouvertes.

À Hadramaout, province du sud riche en pétrole, on a réalisé avec amertume que les ventes de pétrole du gouvernement s’épuisaient. Le résultat est un combat entre les partisans d’Abdrabbo Mansour Hadi (Arabie saoudite) et la nouvelle faction du sud du Yémen à Aden, dont profite massivement al-Qaïda. Dans le même temps, les dirigeants du sud du Yémen ont également établi des relations avec les Émirats, provoquant Abdrabbo Mansour Hadi (et derrière lui l’Arabie saoudite) parce que les Émirats se sont mis du côté des sécessionnistes.

Cette sale guerre déclarée à l’un des plus pauvres pays de la planète relance la position de l’Iran et éveille lentement l’indignation internationale. L’Arabie saoudite est directement responsable de la famine effroyable au Yémen et, par la fermeture des frontières, de l’épidémie de choléra d’une ampleur incroyable.

Le blocus aiguisant «la pire crise humanitaire du monde», plusieurs organisations ont de ce fait lancé un appel en novembre 2017.