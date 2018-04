Situation tendue en RCA: Bangui sous l’emprise des bandits

Deux opérations conjointes entre forces onusiennes et centrafricaines ont tenté, les 8 et 10 avril, de mettre la main sur le « général Force », un des chefs de groupes d’autodéfense du PK5, accusé de racketter les commerçants et de semer la terreur. Deux opérations qui se sont soldées par de cuisants échecs et plus d’une vingtaine de morts. Le quartier commerçant de Bangui, poumon économique de la capitale, était encore dimanche à l’arrêt et vit totalement retranché, dans un climat de méfiance et de peur. Des hommes en armes circulaient, surveillaient et montaient la garde. Et des barricades constituées de monticules de meubles ou de carcasses de camions étaient érigées aux différentes entrées du 3e arrondissement. Tout comme en travers des avenues, pour empêcher la progression de véhicules militaires dans le cas d’une éventuelle nouvelle opération de la Minusca ou des FACA dans le quartier. Une atmosphère de peur règne. Peur d’une nouvelle opération et de nouveaux morts. Peur qu’un désarmement des autodéfenses entraine pillages et exactions de la part de FACA qui suscitent toujours la méfiance dans le quartier. Peur, surtout, d’un général Force galvanisé par sa victoire contre les casques bleus et les FACA. Les commerçants qui appelaient depuis des semaines la Minusca à intervenir pour arrêter Force et désarmer ses hommes craignent aujourd’hui les représailles du chef de gang. Chose impensable il y a quelques mois encore, certains commerçants musulmans se sont même réfugiés dans d’autres quartiers de Bangui ou la vie suit un cours normal.

C’est dans ce climat de peur et de suspicion que les médiations et discussions ont repris et nombre de notables pensent qu’après l’échec de l’option militaire, il ne reste que la négociation. Les réunions ont donc recommencé. Dimanche soir, en signe d’apaisement, les autodéfenses commençaient à démonter les barricades.