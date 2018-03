«Skripal File»: La main invisible de l’Amérique?

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé ne pas exclure que la situation autour de l’empoisonnement de Sergueï Skripal et sa fille puisse avoir été mise en scène outre Atlantique.

La situation relative à l’empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia pourrait avoir été orchestrée outre Atlantique, a déclaré mercredi le directeur du département de non-prolifération et de contrôle des armements du ministère russe des Affaires étrangères Vladimir Ermakov. «Si on peut donner libre cours à son imagination, on peut se dire que tout cela a pu être mis en scène outre Atlantique. Puisque c’est un secret de Polichinelle que le partenaire le plus proche du Royaume-Uni demeure le seul État qui maintient officiellement le plus grand arsenal d’armes chimiques dans le monde», a indiqué V.Ermakov.

Le diplomate a indiqué que «tout ce tapage nauséabond autour de Salisbury» pouvait être expliqué notamment par cette raison. «Bien entendu, nous ne voudrions en aucun cas participer au développement de quelques théories du complot. Il est certain que ce n’est pas à nous de nous en occuper.» V.Ermakov a en outre souligné que la Russie ne cherchait à accuser personne.

Pour ce diplomate russe, les autorités britanniques sont soit incapables de protéger le territoire de leur pays contre des attentats, soit ce sont elles qui ont organisé l’attaque contre l’ex-espion russe Sergueï Skripal.

Malgré les allégations portées contre Moscou, les autorités britanniques sont jusqu’à présent incapables de répondre à plusieurs questions sur l’affaire d’empoisonnement de l’ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia, estime V. Ermakov. «Ici, la logique élémentaire suggère seulement deux options possibles: ou les autorités britanniques ne sont pas en mesure de protéger leur territoire contre ce type d’attaque terroriste, ou ce sont elles-mêmes qui directement ou indirectement, je n’accuse personne, ont mis en scène l’attaque contre une citoyenne russe [Ioulia Skripal, la fille de l’ex-espion russe Sergueï Skripal]. Il n’y pas d’autres variantes», a-t-il déclaré.

Il est également noté que Londres n’a encore présenté à la Russie aucun rapport concernant cette affaire. «Nous attendons de Londres et de l’OIAC [Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, ndlr.] un rapport officiel détaillé sur tout ce qui se passe dans le cadre de l’affaire de Skripal», a-t-il souligné.

Sergueï Skripal, un ancien colonel des services de renseignement militaires russes, ainsi que sa fille ont été retrouvés inconscients le 4 mars 2018 aux abords d’un centre commercial de Salisbury, au Royaume-Uni. Ils sont toujours à l’hôpital dans un état critique. Recruté comme agent double par les services britanniques en 1995 et condamné en Russie à 13 ans de prison pour trahison, M.Skripal a obtenu l’asile au Royaume-Uni en 2010 après un échange d’agents de renseignement entre la Russie et les États-Unis.

Les accusations d’empoisonnement de l’ex-agent double Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia ont été portées contre Moscou par Londres il y a une semaine. La Première ministre britannique a affirmé que Moscou était impliqué dans cette affaire, sans toutefois présenter de preuves tangibles pour appuyer ses allégations, avant d’expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

Moscou a qualifié ces accusations gratuites de «cirque» avant d’expulser à son tour 23 diplomates britanniques.