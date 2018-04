Smart Days de Maroc Telecom: La transformation digitale au centre de la 2ème édition

Après le succès de la première édition, Maroc Telecom organise, le 10 avril 2018, la deuxième édition de ses Smart Days, rendez-vous dédié à la transformation digitale au Maroc et en Afrique avec la participation d’experts internationaux de renom. Organisée sous le thème « La transformation digitale : Quels modèles et enjeux pour les entreprises en Afrique », cette 2ème édition verra l’intervention d’experts dans le domaine, avec l’ambition de conforter davantage le positionnement de ces Smart Days de Maroc Telecom comme plateforme de réflexion dédiée aux tendances digitales mondiales. Cet évènement traduit aussi l’engagement de Maroc Telecom en faveur de la transformation digitale de la société et des entreprises, et son action pour la démocratisation de l’accès aux technologies de l’information et de la communication. Il témoigne aussi de son fort engagement à accompagner la société et le tissu économique dans leur transformation digitale.

