SNEP: Dénouement fiscal réussi

La SNEP a annoncé avoir fait l’objet d’un contrôle fiscal durant l’année 2018 portant sur l’impôt sur les Sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt sur le Revenu, et relatif aux exercices 2013, 2014, 2015 et 2016. Le dénouement de ce contrôle s’est effectué le 21 mai avec la signature d’un protocole d’accord avec la DGI pour le règlement définitif et irrévocable d’un montant de 10,5 MDH. Pour la SNEP, les comptes semestriels ne devraient que légèrement en ressentir l’effet car ils vont bénéficier en même temps d’un impact positif de 9,4 MDH relatif à la plus-value sur cession des actions auto-détenues. Par ailleurs, la SNEP a indiqué poursuivre son investissement devant augmenter la capacité de production de 90.000 tonnes par an. L’entrée en production est prévue courant 2019.

