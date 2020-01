Soleimani et Al-Muhandis abattus en Irak: D. Trump ressuscite la politique des assassinats ciblés

Le Président américain démarre la nouvelle année par un bain de sang. Il a autorisé tôt vendredi l’élimination de Quassem Soleimani et Sayed Abu Mahdi Al-Muhandis non loin de l’aéroport de Bagdad.

Un coup dur pour les forces d’Al-Qods iraniennes et pour Al-Hachd Achaabi irakien. L’axe de la résistance encaisse le coup et appelle à la vengeance. La situation reste explosive…

«Le peuple iranien honorera le nom et le souvenir du martyr de haut rang, le Général Qassem Soleimani, ainsi que ceux des martyrs qui étaient avec lui, en particulier le grand moudjahid de l’Islam, Sayed Abu Mahdi Al-Muhandis, commandant adjoint des Hachd al-Chaabi. Je déclare un deuil national de trois jours».

C’est ainsi qu’Ali Khamenai, guide suprême iranien, a annoncé l’assassinat ciblé des deux figures de proue de la lutte contre Daech en Irak et en Syrie. Avant de présider, et c’est une première, une réunion d’urgence du Conseil national de sécurité. Et pour démontrer que l’Iran n’est pas une nation stérile, il a vite fait de désigner le général Ismaïl Qaani comme successeur de Soleimani à la tête de l’unité Al-Quds.

A. Khamenei a promis une «vengeance terrible» aux États-Unis.

Le général Soleimani était très proche du Guide suprême iranien.

Il y a déjà quelques jours, ce dernier avait prévenu que l’Iran répondrait avec force à toute attaque américaine contre les intérêts iraniens. Suite à cette mort, l’ayatollah a décrété trois jours de deuil national.

D’après le Président Hassan Rohani, «la grande nation d’Iran et les autres nations libres de la région prendront leur revanche sur l’Amérique».

Qassem Soleimani, émissaire de la République islamique en Irak et cheville ouvrière de l’axe de la résistance contre le diktat US, a été tué tôt vendredi dans un raid US à Bagdad. Un acte dénoncé vigoureusement par l’Iran et l’Irak, qui intervient trois jours après que l’ambassade US ait été assiégée dans la Zone verte de la capitale irakienne à l’issue d’un raid meurtrier qui avait ciblé, dimanche passé, cinq positions du Hezbollah irakien à la frontière syro-irakienne.

Peu après l’opération, le Pentagone a annoncé que le président américain avait lui-même donné l’ordre de «tuer» Soleimani.

Abou Mehdi al-Mouhandis, numéro deux du Hachd al-Chaabi, une coalition de paramilitaires majoritairement pro-Iran désormais intégrés à l’Etat irakien, est également mort dans ce bombardement.

«Sur ordre du président, l’armée américaine a pris des mesures défensives décisives pour protéger le personnel américain à l’étranger en tuant Qassem Soleimani», a indiqué le ministère US de la Défense dans un communiqué.

«Il développait des plans pour attaquer des diplomates et des soldats américains dans la région», précise le communiqué.

Le Premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdoul Mahdi a d’ailleurs fermement condamné ce double «assassinat», ajoutant que la frappe américaine constitue une atteinte «flagrante» aux conditions de la présence US en Irak et à la «souveraineté» de son pays. L’opération américaine, poursuit-il, marque une escalade dangereuse qui «va allumer la mèche d’une guerre destructrice en Irak».

L’Iran et les «nations libres de la région» se vengeront des Etats-Unis, a promis le président Hassan Rohani, tandis que le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a dénoncé une «escalade extrêmement dangereuse et imprudente».

Depuis des années, Bagdad est pris en étau entre ses deux grands alliés, américain et iranien, eux-mêmes au cœur de tensions grandissantes sur le dossier du nucléaire.

Le président des États-Unis a tweeté l’image d’un drapeau américain, sans le moindre commentaire, peu après l’annonce de la mort du général Qassem Soleimani à Bagdad.

Pour revenir ultérieurement annoncer sur Tweeter que si l’Iran «n’a jamais gagné de guerre», il pouvait «gagner les négociations».