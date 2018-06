Sommet Trump-Kim à Singapour: Les diplomates s’affairent… loin des regards

Les délégations américaine et nord-coréenne ont repris ce lundi matin leurs discussions à Singapour, à l’hôtel Ritz. Elles se sont séparées après deux heures de conversation que le secrétaire d’Etat américain a qualifié de « substantielle et détaillée ». Les pourparlers entamés à Panmunjom, dans la zone démilitarisée entre les deux Corées, depuis plusieurs semaines, n’ont pas encore abouti à la déclaration commune qui doit clore le sommet demain.

Et c’est là-dessus que les négociateurs travaillent. Les Américains tiennent à inclure dans leur texte le terme « dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible ». Ils souhaitent obtenir aussi un calendrier. Les Nord-Coréens, eux, demanderaient avec insistance l’établissement d’un bureau de liaison américain à Pyongyang.

Le temps presse, mais les deux parties continuent d’afficher leur optimisme. Selon la presse sud-coréenne qui cite une source à Singapour, Kim Jong-un aurait d’ores et déjà invité Donald Trump à Pyongyang en juillet prochain.

De son côté, vendredi 8 juin, le président américain avait déclaré qu’il n’excluait pas d’inviter le Président nord-coréen à la Maison Blanche. Cette troisième rencontre aura lieu à Washington en septembre.

Ces sommets ne se tiendront bien entendu que si la rencontre fixée demain entre les deux dirigeants se déroule bien.

En attendant, les négociations se tiennent évidemment à huis clos, dans une atmosphère plus policée qu’excitante. L’accès au lieu où résident les deux dirigeants est ultra sécurisé, mais il est possible d’entrer au Shangri-La où est logé le président américain. D. Trump, cela dit, a quitté son hôtel en fin de matinée pour déjeuner avec le Premier ministre de Singapour que Kim Jong-un a rencontré hier.

Le St-Régis où réside le dirigeant nord-coréen est lui beaucoup plus difficile d’accès. Seuls les membres de la délégation nord-coréenne et les résidents de l’hôtel peuvent y rentrer. Un grand rideau a été tendu devant la façade afin d’empêcher les photographes et les badauds d’apercevoir Kim Jong-un qui ne semble pas être sorti de son hôtel ce matin. Aucune information n’a en tout cas filtré sur l’emploi du temps du dirigeant nord-coréen ce lundi.