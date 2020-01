SOTHEMA se restructure: Un nouveau PDG et un comité d’audit en place

Le Conseil d’Administration de SOTHEMA réuni le 04/12/2019 a décidé la nomination du Directeur Général Lamia Tazi au poste de Président Directeur Général suite à la démission d’Omar Tazi.

À cet effet, les membres du Conseil ont procédé à la mise en place d’un comité stratégique présidé par l’ancien PDG et dont la mission serait le suivi des orientations stratégiques de Sothema et de ses filiales ainsi que l’accompagnement de l’entreprise dans l’exécution des projets stratégiques.

Le Conseil d’Administration a aussi décidé la création d’un comité d’audit qui serait chargé de l’élaboration de l’information financière destinée aux actionnaires, au public et à l’AMMC, du suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle et audit interne ainsi que la gestion des risques, et du contrôle des comptes sociaux de la société.

Il faut noter que suite à cette réunion, Amine Benhalima a été coopté en tant qu’administrateur indépendant.

Rappelons qu’au 30/09/2019, l’opérateur pharmaceutique fait ressortir un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 7,2% à 1 231 MDH comparativement à fin septembre 2018 avec une progression de 2% sur le seul troisième trimestre.