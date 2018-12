Soutien aux femmes violentées : « Flana », ce jeu Android qui vous veut du bien…

Le collectif « Ta7rir » compte lancer « Flana », une application en phase de test, pour lutter contre la violence faite aux femmes au Maroc. L’application peut être téléchargée en tant que jeu Android à utiliser avec le périphérique de réalité virtuelle.

Dans cette étape de test, une centaine de victimes de violences, dont 10 analphabètes, seront soutenues. Le but consiste à soutenir, après le lancement, pas moins de 1.000 femmes, y compris dans quatre zones rurales.

« Flana », mot de la darija employé au féminin et qui signifie « personne », diagnostique les types de violence domestiques que subit la femme. L’application pose 30 questions à ses utilisatrices qui devraient répondre aux interrogations en hochant la tête du haut en bas pour exprimer le « oui », et de droite à gauche pour dénoter le « non ».

Sur sa page Facebook, le collectif a publié une vidéo explicative de ce nouveau concept.