Soutien aux startups: Les gagnants du programme CFCIM connus

Au Maroc, l’écosystème des startups est en pleine évolution. Si les initiatives publiques et privées au profit de cette catégorie d’entreprises se multiplient, les besoins d’accompagnement et de financement restent importants. C’est dans cette perspective que la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) a lancé son programme Kluster CFCIM. Ce dernier s’inscrit dans la continuité de la démarche RSE déployée par la CFCIM depuis 2015 et notamment dans son engagement en faveur de la communauté et dans sa volonté de participer au développement économique des entreprises. Ainsi, et suite au lancement de l’appel à projets ouvert en octobre 2017 par la CFCIM, 150 dossiers ont été reçus. Ceux-ci ont été évalués par un premier comité suivant des critères liés au degré d’innovation, à la pertinence du business model et à l’impact RSE. Après cette première sélection, 35 porteurs de projets ont été retenus pour la présentation finale qui a eu lieu les 22 et 23 mars 2018. Les entrepreneurs disposaient de cinq minutes pour pitcher devant le Jury composé d’administrateurs et de membres correspondants de la CFCIM, ainsi que de dix minutes pour se prêter à une séance de questions-réponses. A l’issu de cette exercice, 5 startups ont émergé de la mêlée, il s’agit de ExVivo, Bassite IT, Luxonik, Kitimimi, Cuimer. Ces jeunes entreprises bénéficieront d’un hébergement professionnel pendant 18 mois au sein du Kluster CFCIM dans les locaux de la CFCIM et se verront offrir l’accompagnement par un mentor qui les aidera dans leur quotidien à réaliser leur business plan. Face à la multitude des talents exprimés et à la qualité des projets présentés, le jury a pris la décision d’élargir le programme de mentoring à 15 autres startups qui bénéficieront également d’une adhésion gratuite à la CFCIM d’une année, ainsi que d’autres avantages mis à leur disposition par les partenaires de la chambre.

Related