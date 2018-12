Soutien européen au Maroc: C. Rumi critique la lenteur de l’U.E

Consuelo Rumi, secrétaire d’Etat espagnole chargée des Migrations, a affirmé que Rabat n’a pas encore reçu les 140 millions promis par Bruxelles pour cette année dans le cadre de la lutte contre l’immigration. La responsable espagnole pointe, Dans un entretien au quotidien El Pais, la responsable espagnole met en évidence «la bureaucratie européenne qui s’est exacerbée». «Depuis le mois de septembre, nous nous sommes mobilisés à tous les niveaux afin que l’Europe comprenne (la nécessité d’appuyer le Maroc), que des visites ont été effectuées, que tout a été signé et que jusqu’à présent l’argent n’est pas arrivé», a-t-elle déploré.



Visiblement remontée contre les services de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, la responsable gouvernementale a annoncé qu’elle «prépare un voyage à Bruxelles, car il ne s’agit pas d’un problème espagnol mais européen et il va falloir qu’il soit bien compris». Pour C. Rumi, «l’Europe doit respecter ses engagements». Et d’expliquer que la majorité des migrants qui arrivent clandestinement en Espagne n’ont pas l’intention d’y rester définitivement.

Si C. Rumi parait remontée contre la «bureaucratie européenne», c’est dans le but de ne «pas donner au Maroc une excuse pour ne pas collaborer» dans la lutte contre les réseaux d’immigration illégale, fait-elle savoir.

«Ils [les responsables marocains, ndlr] demandent une série d’instruments qui ne semblent pas aussi exagérés, compte tenu des milliards que l’Europe a alloués à la Turquie en 2015», a-t-elle reconnu. Il y a trois ans, Ankara avait en effet contraint l’Union européenne de lui accorder 6 milliards d’euros en échange de freiner la migration irrégulière à travers la mer Egée.