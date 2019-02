Sport de Haut niveau: Examen de plus de 500 demandes

L’examen des demandes d’octroi de qualité de sportif de haut niveau a été l’objet d’une réunion de la CNSHN (Commission Nationale de Sport de Haut Niveau), mardi dernier au ministère de la Jeunesse et des Sports.



Sous la présidence de Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des Sports a délibéré sur plus de 550 demandes parvenues de 28 fédérations sportives olympiques et non olympiques.En tête, on trouve la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme avec 112 athlètes.

La CNSHN a décidé de mettre en place une commission technique ad hoc pour éplucher tous les dossiers et vérifier si les demandes sont conformes aux pré-requis exigés.



Il reste encore 25 fédérations sportives qui n’ont pas encore communiqué la liste de leurs sportifs qui doivent être éligibles bien évidemment.

On estime au Maroc à 1000 sportifs de haut niveau de toutes catégories confondues qui pourraient avoir droit à la qualité de sortif de haut niveau, une qualité qui est obligatoirement renouvelable chaque quatre ans. Un nombre qui demeure rachitique du fait que le nombre des sportifs pratiquants et licenciés est de seulement 0,1 p.c par rapport au nombre de la population marocaine qui dépasse 36 millions d’habitants.

Cependant, le défaut de la cuirasse réside dans l’absence de la contrainte des fédérations sportives qui ne soumettent pas leurs sportifs à avoir un dossier médical tel qu’il est énoncé par l’arrêté du ministre de la Jeunesse et des Sports. A moins qu’on parle de deux fédérations sportives, celles de l’athlétisme et du football. Il faut dire qu’on imagine mal la promotion du sport de haut niveau sans le doter de médecins spécialistes en médecine du sport !



En vertu de l’article 19 du décret d’application de la loi 30-09, la Commission Nationale de Sport de Haut Niveau a pour missions de déterminer les disciplines sportives permettant l’accès à la qualité de sportif de haut niveau selon les critères qu’elle fixe ,de déterminer, après avis des fédérations habilitées concernées, les critères dans chaque discipline sportive permettant de définir la qualité de sportif de haut niveau pour la période de 4 ans correspondant à l’olympiade ,d’émettre un avis sur le nombre de sportifs qui sont susceptibles d’être inscrits sur la liste.

En outre, la commission nationale du sport de haut niveau est chargée d’attribuer la qualité de sportif de haut niveau sur proposition de la fédération concernée, de procéder au retrait de la qualité de sportif de haut niveau.