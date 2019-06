Sport pour tous: Une fédération qui n'a pas droit de cité !

On continue malheureusement à parler au Maroc d’une fédération sportive dite de Sport pour tous.

Une association qui en vertu de la loi n’a pas droit de cité et ne peut être habilitée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en raison de l’absence de son caractère uni-disciplinaire, condition sine qua non quand on se réfère à la loi 30-09 voire à la charte internationale olympique du CIO notamment l’article 29 et la règle d’application des articles 27 et 28.

D’ailleurs, c’est l’une des remarques principales d’une note de synthèse du cabinet d’expertise qui a audité la gouvernance de 25 fédérations sportives dont ladite Fédération de Sport pour tous.

Aujourd’hui, les copains coquins et les copines coquines ont tenu deux assemblées générales Ordinaire et Extraordinaire. Une mascarade à tous niveaux devant un ministère de la Jeunesse et des Sports qui est confiné dans une passivité déconcertante.

Cette fédération dite de Sport pour tous est déplorée même par des dirigeants d’autres fédérations sportives unidisciplinaires qui ne la voit pas d’un bon œil.

Pour des experts en la matière, cette fédération ne peut même pas se prévaloir de l’appellation Fédération sportive pour des raisons juridiques et sportives.

La vielle garde de la Direction du Sport au ministère de la Jeunesse et des Sports a même annexé le Triathlon qui a vu son indépendance il y a quelques mois grâce à la vigilance du ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami.

Créée en 2011, la Fédération Royale Marocaine de Sport pour Tous a bénéficié de subventions du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Des subventions qui triplent même les subventions mandatées à des fédérations de grandes disciplines olympiques et sans habilitation ministérielle !

Il faut dire que l’argent du Fonds National de Développement du Sport servirait souvent à assouvir les appétits de dirigeants au lieu de booster le développement du sport, un Grand Corps Malade devant un ministère affaibli sur tous les plans.

La régulation s’avère comme une quadrature du cercle ! Demain est un autre jour !