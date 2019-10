Sports de combat/karaté: Aya Ouhra s’illustre au Chili

La Marocaine Aya Ouhra a remporté, jeudi, la médaille d’or chez les cadettes, lors des Championnats du monde de karaté organisés du 23 au 27 octobre à Santiago du Chili.

Aya Ouhra a été sacrée dans la catégorie des +54Kgs, alors que sa compatriote Benchbab Saouesen, a remportée la médaille de bronze chez les -54Kgs (cadettes).

Mercredi, la Marocaine Aya Nassiri avait remporté la médaille de bronze en Kata individuel.

Au terme de la deuxième journée de ces championnats mondiaux, réservés aux cadets, juniors et U21, le Maroc compte désormais trois médailles, une en or et deux en bronze.

Le Maroc participe à cet événement mondial avec une vingtaine d’athlètes, 13 garçons et 11 filles, dans différentes catégories et poids dont 47kgs, 52kgs, 53kgs, 54kgs, 57kgs, 59kgs et 70kgs.