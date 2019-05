Station de dessalement de Sidi Ifni: L’ONEE capte un prêt KFW de 30 millions d’euros

Le décret approuvant le contrat conclu le 19 mars dernier entre le Royaume du Maroc et la banque allemande KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau (Institut de crédit pour la reconstruction), vient d’être publié au Bulletin officiel.

Ce décret paraphé par le chef de gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, porte sur la garantie du prêt d’un montant de 30 millions d’euros consenti par la banque allemande KFW à l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) pour le financement du projet de la station de dessalement de Sidi Ifni.

Cette dernière permettra d’accompagner le développement socio-économique des villes et localités concernées tout en assurant une gestion intégrée des ressources en eau.

Le recours au dessalement d’eau de mer étant dicté par la limitation des ressources en eau conventionnelles.

Le projet vise à sécuriser et pérenniser l’alimentation en eau potable des populations de la zone urbaine de Sidi Ifni, Tiznit et Tlat Lakhssas, où la ressource en eau est rare, tout en soutenant la transition vers une gestion intégrée de l’eau en milieu urbain.

La zone urbaine de Sidi Ifni et Tiznit concerne en plus la ville de Sidi Ifni, de Tiznit et de Tlat Lakhssas, les communes rurales situées sur le littoral atlantique entre la ville de Tiznit et celle de Sidi Ifini, à savoir, Arbaa Ait Abdellah, Tnine Amlou, Iminfast, Mesti, Mirleft, Sbouya, Tengarfa, Tioughza, Arbaa Sahel, Sidi Bouabdellah et Tnine Aglou.

Il s’agira pour l’essentiel de renforcer l’approvisionnement en eau potable de la zone par l’introduction du dessalement de l’eau de mer et de poursuivre les efforts en cours pour améliorer la performance des réseaux de transport et de distribution de la zone concernée.