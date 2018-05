Statistiques et développement durable: Rabat abrite la 11ème réunion du HLG-PCCB

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) organise, conjointement avec la Division de Statistique des Nations Unies, la 11ème réunion du Groupe de Haut Niveau pour le partenariat, la coordination et le renforcement des capacités dans le domaine des statistiques relatives au Programme de développement durable à l’horizon 2030 (HLG-PCCB), qui se tiendra du 8 au 10 mai 2018 à Rabat. L’objectif de cette réunion est d’examiner l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan d’action mondial de Cap Town, visant le renforcement des capacités des systèmes statistiques nationaux pour répondre aux besoins d’indicateurs des ODD, préparer la 2ème édition du Forum Mondial des Nations Unies sur les données, prévu à Dubai en octobre 2018, et étudier les mécanismes de financement pour l’appui à la mise en œuvre du cadre de mesure des ODD. Le HLG-PCCB, mis en place par la Commission Statistique des Nations Unies lors de sa 46ème session de mars 2015, est constitué de 22 membres représentant les offices nationaux de statistique dont le Haut-Commissariat au Plan qui en assure la co-présidence avec l’Office central de la République de Hongrie. Ce groupe a pour principale mission d’orienter, en concertation avec les systèmes statistiques nationaux, les initiatives de renforcement de capacités vers les thématiques prioritaires à court et à long termes et proposer des mécanismes de financement pour une répartition rationnelle et coordonnée des sources de financement. Prendront part à cette réunion les représentants des Instituts Nationaux de Statistique de 35 pays, des observateurs relevant d’agences internationales et régionales et des représentants de la Division de Statistique des Nations Unies.

