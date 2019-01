Surchauffe sur le front d’Idlib: La « mère des batailles » anti-djihadiste à l’ordre du jour ?

En Syrie, l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) rapporte la mort de onze personnes, dont neuf civils, ce mardi 29 janvier dans des bombardements de l’armée syrienne sur la ville de Maarat al-Nouman, à Idleb. Cette province est entièrement contrôlée par les jihadistes de l’ancienne branche d’al-Qaïda.



Le bilan à Maarat al-Nouman est le plus élevé depuis le cessez-le-feu imposé par Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, il y a quatre mois, pour éviter une offensive de l’armée syrienne contre la province d’Idleb.

Les accrochages se multiplient entre les troupes gouvernementales et les terroristes d’Al-Qaida (Hayat Tahri Al-Cham, ex-Jabhat Al-Nosra) sur tous les fronts : à l’ouest d’Alep, à l’est et au sud d’Idleb, au nord de Hama. C’est dans ces régions qu’est censée passer la zone démilitarisée instaurée à la mi-octobre et qui n’existe plus que sur le papier.

Les djihadistes avaient refusé de se retirer de cette zone tampon, comme le prévoyait l’accord russo-turc. Les duels d’artillerie et les combats rapprochés s’intensifient depuis que les djihadistes ont chassé les groupes dépendant de la Turquie de la région. Ils se concentrent au nord de Hama et à l’est d’Idleb, où les attaques éclair et les embuscades se multiplient sous des barrages d’artillerie et des tirs de roquettes.

Les deux camps concentrent d’importantes troupes dans le secteur. De nouveaux convois de l’armée syrienne, venant des provinces méridionales de Daraa et de Soueida ont été aperçus ces dernières 24 heures se dirigeant vers le Nord. Des officiers russes auraient également été envoyés à l’aéroport d’Abou Zouhour, à l’est d’Idleb, l’une des zones les plus chaudes du front. Serait-ce le prélude à la grande offensive pour libérer ce vaste territoire de la mainmise djihadiste ?

En attendant, force est de souligner que les responsables des grandes agences américaines de surveillance ont dressé devant le Sénat le tableau des menaces qui pèsent contre les Etats-Unis. Et sur plusieurs aspects, ils ont démenti les affirmations du président. Sur la question syrienne, analyses de la Maison Blanche et du renseignement américain divergent sur la menace de Daech. Quand Donald Trump affirme, les déclarations faites il y a un mois en font foi, que le groupe terroriste Etat Islamique était vaincu, tel n’est pas l’avis de Dan Coats, directeur national du renseignement : « L’Etat islamique a perdu des territoires en Irak et en Syrie. Le groupe est retourné à sa stratégie de guérilla initiale et continuera de planifier des attaques et de diriger ses membres à travers le monde. L’EI a la volonté de réapparaître et contrôle encore des milliers combattants en Irak et en Syrie. »

Daesh exploitera toute réduction de la lutte contre le terrorisme pour renforcer ses capacités, a ajouté le chef du renseignement. Il poursuivra vraisemblablement ses attaques contre les adversaires occidentaux, y compris les Etats-Unis. Un avertissement adressé au président qui a annoncé le retrait des troupes américaines de Syrie. Pour mieux mener une autre guerre tout aussi déstabilisatrice contre la Syrie, à savoir la guerre économique. Objectif, empêcher la reconstruction voulue par Damas.