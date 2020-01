Syrte entre les mains de K. Haftar: K. Haftar réplique à R.T. Erdogan

Peinant à reprendre la capitale assiégée depuis avril 2019, l’Armée nationale libyenne (ANL) a repris lundi 6 janvier, la ville de Syrte, au centre de la Libye, éloignée de 250 km de Misrata, fief des milices soutenant le Gouvernement d’union nationale (GNA). L’opération n’a duré que quelques heures à peine.

Selon un officier du Maréchal autoproclamé Khalifa Haftar, Syrte est tombée, lundi soir, aux mains des forces de l’ANL.

Le militaire qui s’est exprimé sur plusieurs chaînes de télévisions libyennes et égyptiennes, affirme que la ville côtière est tombée en quelques heures, les forces armées qui la tenaient, ayant fui très rapidement.

Soutenu par l’aviation, l’ANL affirme avoir attaqué la ville sur cinq axes, avec notamment l’envoi de commandos aéroportés.

Les forces spéciales de l’Est ont d’abord pris la base militaire et l’aéroport de Kardabaya.

Selon eux, la salle de commandement d’envoi des drones, dirigée par de présumés officiers turcs, a été rasée.

Au même moment, des forces spéciales venues de la mer ont pris le port de Syrte. Les combattants ont ensuite progressé dans la ville et ont dominé les différents camps militaires.

Selon l’ANL, les habitants de la vielle leur auraient prêté main forte et plusieurs combattants favorables au GNA ont été faits prisonniers et leurs équipements saisis.

Cette opération de grande envergure serait le résultat d’«une préparation minutieuse qui a duré des mois», à en croire Ahmed al-Mesmari, porte-parole des forces Haftar.

Plusieurs photos et vidéos attestent de cette prise. On y voit des véhicules militaires siglés parader dans plusieurs endroits de la ville.

La perte de Syrte est un vrai coup dur pour le GNA, dont les forces contrôlaient la ville depuis 2016.

Le GNA n’a pas pour l’heure réagi à ce sévère revers qui intervient, faut-il le rappeler, après l’annonce par Ankara du soutien militaire apporté à Fayez al-Sarraj qui prévoit aussi l’envoi de troupes turques.

Sitôt la ville de Syrte prise, le ministre de l’Intérieur du gouvernement provisoire (Haftar), basé à l’Est, a nommé le général Lamine Mami directeur de la Sécurité, dans la ville.