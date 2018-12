Table ronde de Genève sur le Sahara Après le dégel... la gadoue!

Le rideau est tombé sur les négociations autour du dossier saharien menées, sous un format inédit, dans une discrétion absolue par l’émissaire onusien Horst Kohler à Genève. La table ronde qui a réuni les délégations marocaine, algérienne et mauritanienne, en présence des séparatistes du Polisario, n’aura pas abouti à des avancées fulgurantes alors même que l’on crédite le représentant du secrétaire général de l’ONU d’un parfaite maîtrise du dossier.

A sa décharge, on conviendra que la simple appétence dont ont fait preuve les délégations conviées à deux jours de discussion, les yeux dans les yeux, est déjà une prouesse en soi. Et si la partie onusienne a choisi de communiquer sur un autre rendez-vous du même type à tenir dans les mois à venir, c’est que le sentiment existe de pouvoir avancer plus en avant avec un premier rendez-vous qui a permis de déblayer le terrain. Optimisme mesuré ou diplomatie prude? Les observateurs sont avertis quant à la méthode Kohler. L’efficacité pouvant se conjuguer avec la discrétion. En tout cas, bien des analystes qui suivent le dossier saharien de très près conviennent que l’on revient de loin au regard de l’espace temps qui sépare les pourparlers de Manhassat de la table ronde de Genève. Le glacis qui s’est installé entre les diverses parties en conflit ne peut être dégelé en l’espace d’une année de travail en coulisses de l’émissaire onusien depuis qu’il a été choisi par Antonio Guterres pour redynamiser le processus de paix en panne. La diplomatie marocaine qui, dès le départ, avait annoncé que le rendez-vous de Genève allait servir de « test » pour évaluer la pleine disposition des parties à avancer vers une solution marquée du sceau du réalisme et du compromis, n’aura pas manqué d’exiger plus à l’issue des réunions, la dernière ayant été écourtée d’une heure… La bonne volonté ne suffit pas à clore un différend qui traîne depuis des lustres avec son lot de surprises. Comme ce fut le cas de la dernière victoire en date de la guérilla judiciaire à laquelle se livre le Polisario à l’encontre des intérêts du Royaume. Après les attaques en règle menées sur le Vieux Continent pour vider les traditionnels accords, agricole et de pêche, négociés avec Rabat de leur substance, en tentant d’en extraire les provinces sahariennes de leur domaine d’application, voilà que le Maroc se trouve frappé dans les airs… De quoi demain sera-t-il fait?

Quoi qu’il en soit, il serait dupe de considérer que l’acquiescement algérien excipe d’une quelconque remise à plat de sa politique marocaine. Et il est fort utile de rappeler qu’à Genève, le chef de la diplomatie algérienne qui ne ménage aucun effort pour apporter de l’eau au moulin sécessionniste qui brasse le vent depuis des décades sait à quoi s’en tenir. Et ce n’est certainement pas pour rien qu’il a mal masqué son acrimonie en commentant les discussions de la première journée en laissant entendre avoir « bien rigolé « . A-t-on eu droit à un nouveau bal masqué de la part de Messahel qui n’a aucun complexe à se faire dès lors qu’il s’agit pour lui de recycler les positions antimarocaines tranchées du système algérien ?

Difficile de ne pas y croire. Surtout lorsqu’on se rappelle au bon souvenir du soutien exprimé depuis Mexico au chef des sécessionnistes par le troisième homme dans la hiérarchie du pouvoir algérien. On en est encore malheureusement à ce stade. Difficile dès lors de croire en l’imminence d’une quelconque révolution chez nos voisins de l’Est. A moins d’un miracle, les Marocains doivent se résoudre à batailler sur plusieurs fronts à la fois. Et rendre coup pour coup

Par Allal El Maleh –