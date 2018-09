Taqa Morocco: Une moitié d’année mitigée

A l’issue d’un premier semestre, Taqa Morocco affiche des indicateurs financiers semestriels mitigés comparativement à la même période de l’exercice écoulé. En effet, le chiffre d’affaires consolidé de l’électricien coté en Bourse ressort en hausse de 2,4% à 4 171,8 MDH.

Cette évolution s’explique par la bonne performance opérationnelle de l’ensemble des unités 1 à 6 (taux de disponibilité global de 93,4% vs. 89% au 30/06/2017) ainsi que par l’augmentation des frais d’énergie consécutivement à l’évolution du prix d’achat du charbon sur le marché international, atténuées par la dépréciation du Dollar par rapport au Dirham durant le S1 2018 comparativement à la même période de 2017. Comparé au T1 2018, les revenus au titre du T2 2018 progressent légèrement de 0,9% à 2 095 MDH et augmentent de 2,7% par rapport au T2 2017. Dans ce contexte, l’EBITDA du Groupe affiche une quasi-stagnation (+0,1%) à 1 787 MDH pour une marge d’EBE qui se replie de 1 point à 42,8%. En revanche, le résultat d’exploitation limite sa baisse à -2,2% pour se situer à 1 315,7 MDH grâce à la poursuite des efforts d’optimisation des charges d’exploitation et de maintenance ayant atténué l’impact de la dépréciation du Dollar par rapport au Dirham. Le résultat financier, lui, diminue ses pertes à -286,8 MDH au S1 2018 contre -325,9 MDH suite essentiellement à la baisse des charges d’intérêts sur emprunts. A contrario, le résultat non courant bascule dans le rouge à -5,8 MDH au 30/06/2018 contre 1,3 MDH une année auparavant. Au vu de ce qui précède, le résultat net consolidé fait du surplace (+0,1%) à 702,1 MDH pour une marge nette de 16,8% contre 17,2% au S1 2017. Le RN consolidé au titre du T2 2018, lui, baisse de 5% à 342 MDH par rapport au T1 2018 mais se hisse de 1,2% comparé à la même période de 2017. Dans ces conditions, le RNPG gagne 1,3% à 542,7 MDH.