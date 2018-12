Taslif: Visa de l’AMMC sur la note d’information relative l’OPA Obligatoire

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu’elle a visé en date 04 Décembre 2018 la note d’information relative à l’Offre Publique d’Achat Obligatoire portant sur les titres Taslif à l’initiative de Sanlam Emerging Markets Ireland (SEMIL), Saham Finances, Saham SA (Salam Insurance), Saham finances participations, Saham Assurance, Sanam Holding et Said Alj. Cette OPA obligatoire devrait porter sur un montant maximum de 37,4 MDh et devra s’étaler sur la période allant du 11 au 17 décembre 2018.

Related