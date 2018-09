Taux débiteurs : Baisse du taux moyen pondéré au 2è trimestre

Selon les résultats de l’enquête trimestrielle publiée par Bank Al-Maghrib, les taux débiteurs appliqués par les Banques à leur clientèle non financière ont enregistré une baisse de 7 pbs d’un trimestre à l’autre à 5,36% au T2 2018 et une progression de 3 pbs en glissement annuel. Cette régression reflète une diminution de 14 pbs à 5,2% des prêts de trésorerie et de 27 pbs à 5,29% des prêts à l’équipement contrebalancée par une augmentation de 20 pbs à 5,46% pour les prêts immobiliers et de 17 pbs à 6,57% des taux d’intérêt appliqués aux crédits à la consommation.

