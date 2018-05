Tel-Aviv presse ses alliés d’attaquer l’Iran: «Mieux vaut maintenant que plus tard», appelle B. Netanyahu

Israël n’acceptera pas «la présence hostile iranienne sur sa frontière nord» et est prêt «à tout scénario» contre l’Iran, bien qu’il ne cherche pas à exacerber les tensions, a déclaré Benjamin Netanyahu lors d’une réunion du gouvernement.

Le Premier ministre israélien a qualifié le renforcement de la présence militaire iranienne en Syrie d’actions dirigées contre Israël. Selon lui, ces derniers mois les Gardiens de la révolution ont transféré dans la zone du conflit des armes offensives et défensives, drones d’attaque compris, ainsi que des systèmes de défense antiaérienne et des missiles sol-sol. «Nous sommes pleins de résolution d’arrêter l’agression iranienne à notre encontre, même si cela signifiera un conflit. Mieux vaut maintenant que plus tard», a martelé le Premier ministre.

Il a ajouté qu’Israël ne cherchait pas à aggraver la situation, mais était «prêt à tout scénario». Selon lui, les pays qui ne sont pas prêts à «agir opportunément», paient par la suite leurs fautes au prix fort.

Face «aux efforts iraniens intensifiés en vue de s’implanter militairement en Syrie», la prochaine rencontre avec Vladimir Poutine revêt une importance particulière aux yeux de Benjamin Netanyahu. Tel-Aviv a l’intention d’attirer l’attention sur l’inadmissibilité de la perpétuation de la présence iranienne dans la région et s’efforcera de sensibiliser Moscou là-dessus.

Force est de rappeler que les récentes déclarations de Benjamin Netanyahu qui a accusé l’Iran de mentir à la communauté internationale à propos de son programme nucléaire ont suscité nombre de réactions. Les plus âpres critiques proviennent de l’ex-candidate à la présidentielle américaine Jill Stein.

Sur son compte Twitter, cette activiste du Parti vert a dénoncé les allégations du Premier ministre israélien, évoquant les rapports selon lesquels l’État hébreu développait en secret des armes nucléaires: «Israël mène secrètement un programme d’armes nucléaires, l’Iran s’acquitte de toutes ses obligations, et Israël ne s’acquitte d’aucune des siennes», a écrit Mme Stein.

Plus tôt dans la semaine, B. Netanyahu a affirmé disposer de nouvelles «preuves concluantes» d’un plan secret que l’Iran pourrait activer à tout moment pour se doter d’une arme nucléaire. Il a également promis de partager ses informations avec «ses alliés et les instances internationales».

Le porte-parole de la diplomatie iranienne Abbas Araqchi a qualifié les déclarations du chef de l’Exécutif israélien de «spectacle puéril et ridicule».

Par la suite, lors d’une interview accordée à la chaîne CNN, le Premier ministre israélien a été prié de répondre à la question de savoir si son pays possédait des armes nucléaires. B.Netanyahu s’est contenté de souligner qu’Israël ne menaçait pas de destruction n’importe quel autre pays.

La position officielle de l’entité d’Israël est de ne pas reconnaître qu’il est une puissance nucléaire. Or, selon diverses estimations, Israël dispose d’un arsenal composé de 80 à 400 ogives nucléaires.