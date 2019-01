Tel-Aviv veut expulser les membres de la TIPH: ﻿S. Erekat y voit une pression de plus contre les Palestiniens

En décidant en début de semaine de mettre fin au mandat d’une mission internationale d’observateurs basée à Hébron, une ville de Cisjordanie où les tensions sont vives entre Palestiniens et Israéliens, le chef du gouvernement israélien a fait réagir l’Autorité palestinienne.

Saeb Erekat, grand négociateur palestinien, a réagi au communiqué israélien et déclaré que les Nations unies devraient « garantir la sécurité et la protection du peuple de Palestine, non seulement en garantissant la présence continue de la TIPH à Hébron mais également en déployant une présence internationale permanente en Palestine occupée, notamment à Jérusalem-Est, et ce, jusqu’à la fin de l’occupation belligérante d’Israël ». S.Erekat a ajouté que l’annonce de Netanyahu était un « pas supplémentaire vers l’annulation par Israël de tous les traités » et une « preuve supplémentaire qu’Israël est un Etat voyou qui abhorre toute légitimité internationale et se place au-dessus et au-delà du droit international et de la communauté internationale. » Plus, il a lié cette surenchère aux campagnes électorales qui permettent aux politiciens israéliens de mener « une campagne immorale de déshumanisation contre la Palestine et les Palestiniens qui représente un danger imminent pour notre sécurité ».

Cette décision survient après que des résidents d’implantations et des policiers se sont plaints que les membres de la TIPH « créaient délibérément des frictions afin de justifier leur importante rémunération ». Dans un rapport au début du mois, la police a déclaré que les membres de la TIPH perturbaient le travail des soldats aux checkpoints et confrontaient régulièrement les troupes israéliennes. « Nous n’autoriserons pas la poursuite de la présence d’une force internationale qui agit contre nous », a affirmé B. Netanyahu, selon un communiqué de son bureau.

La mission d’observateurs, baptisée « TIPH » (Présence internationale temporaire), est déployée à Hébron en vertu d’un accord israélo-palestinien, conclu après le massacre en février 1994 par un Israélien de 29 Palestiniens priant dans le Caveau des Patriarches, lieu saint pour les juifs et les musulmans.

Elle comprend une soixantaine d’observateurs de nationalité norvégienne, suédoise, italienne, suisse et turque et son mandat est renouvelé tous les six mois. Le Danemark n’est plus contributeur.