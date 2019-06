Télécom/Mobiles: Les barre des 44 millions d’utilisateurs dépassée

Selon les dernières statistiques de l’ANRT, le parc global de la téléphonie mobile grandit de 2,4% au T1 2019 pour s’établir à 44,7 millions de clients.

Comparativement à l’année passée (idem qu’à fin décembre 2018), le taux de pénétration de la téléphonie mobile s’établit à 127% (contre 125,4% au T1 2018 et 127% au T4 2018).

La structure de ce parc demeure caractérisée par la prépondérance du prépayé avec 90,8% contre 9,2% pour le post payé.

Par opérateur, IAM maintient sa position de leader avec une PDM de 43,1% (vs. 42,5% à décembre 2018 et 42,9% au T1 2018), suivi par Meditelecom avec 34,8% (contre 34,6% au T4 2018 et 33,5% au T1 2018), tandis que la PDM de Wana Corporate ressort à 22,1% (contre 22,9% à fin décembre 2018 et 23,6% au T1 2018).

Par catégorie de clients, IAM détient une PDM de 50% sur le post payé (contre 50,3% au T4 2018 et 51,6% au T1 2018), suivi de Meditelecom avec 29% (contre 29,5% précédemment et à fin mars 2018) et de Wana Corporate avec 21% (contre 20,2% au T4 2018 et 19% au T1 2018).

Sur le prépayé, IAM maintient la tête du classement avec une PDM de 42,4% (contre 41,8% au T4 2018 et 42,1% au T1 2018), suivi de Meditelecom avec 35,4% (contre 35% précédemment et 33,9% à fin mars 2018) et de Wana Corporate avec 22,3% (contre 23,2% au T4 2018 et 24% au T1 2018).

De son côté, le parc de la téléphonie fixe ressort en baisse de 1,4% en y-o-y à 2,0 millions clients (vs. 2,2 millions au T4 2018). De ce fait, le taux de pénétration se fixe à 5,8% (vs. 6% à mars 2018 et 6,2% à décembre 2018).

Maroc Telecom consolide sa première position et gagne 5,6 points de part de marché en y-o-y à 90% (contre 82,7% à fin décembre 2018), suivi par Wana Corporate avec 6,9% (vs. 12,2% au T1 2018 et à fin 2018) et Meditelecom avec 3,2% (contre 5,1% précédemment et 3,4% au T1 2018).

Le segment Internet, lui, poursuit sa lancée avec une amélioration de 9,3% à 23,1 millions de connexions par rapport au T1 2018 (contre une hausse de 1,4% par rapport au T4 2018), renforçant le taux de pénétration à 65,6% contre 60,6% au T1 2018 et 64,7% à fin décembre 2018.

Sur ce segment, MAROC TELECOM voit sa market share augmenter de 1,4 points en glissement annuel à 54% (contre 52,6% au T1 2018 et idem qu’à fin décembre 2018), suivi par Wana Corporate avec 24,5% (contre 24% précédemment et 23,7% au T1 2018) et Meditelecom qui perd 2,3 points à 21,5% (vs. 22% à fin décembre 2018 et 23,8% au T1 2018).

Sur l’ADSL, IAM accapare toujours 99,9% (quasi même niveau à fin décembre 2018 et au T1 2018), tandis que Wana Corporate détient 0,1% (quasi idem au T4 2018 et à mars 2018).

Sur l’Internet Mobile, la PDM de Meditelecom abandonne 2,6 points y-o-y à 22,8% (contre 23,5% au T4 2018 et 25,4% au T1 2018) et ce, au profit de Wana Corporate dont la PDM ressort à 26,3% (contre 25,7% précédemment et 25,3% au T1 2018) et d’IAM qui affiche une market share de 50,9% (idem à fin décembre 2018 et 25,3% au T1 2018).

Le parc Internet mobile 4G s’élève à près de 11 millions, en hausse de 56,7% sur une année glissante.