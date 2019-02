Télécoms: Le contrôle du Régulateur renforcé

Pour une meilleure adaptation du secteur de la Poste et des Télécommunications aux mutations socio-économiques qui résultent du développement général du pays et aux évolutions à l’international, le Parlement a adopté la Loi 12.121 modifiant et complétant la Loi N°24.96 relative à la poste et aux télécommunications.

Cette nouvelle Loi se fixe comme objectifs de doter le secteur des télécommunications d’un cadre réglementaire efficace et transparent, favorisant une concurrence loyale au bénéfice des utilisateurs des réseaux et services des télécommunications ; de poursuivre le développement de ces réseaux et services en favorisant les initiatives tendant à les adapter à l’évolution des technologies et au progrès scientifique ; de fournir un service public sur l’ensemble du territoire du Royaume et à toutes les couches de la population et ce, dans le cadre du plan de développement économique et social; d’offrir à l’économie nationale les moyens de communication basés sur des technologies en constante évolution de façon à accroître son ouverture et son intégration dans l’économie mondiale ; de dynamiser le secteur de la poste par l’introduction de la concurrence dans le courrier accéléré international ; et de favoriser la création d’emplois directement ou indirectement liés au secteur. Parmi les nouveautés de la présente Loi l’intégration de la notion d’accès aux réseaux des opérateurs de télécommunications en vue de l’offre de services innovants et compétitifs. Elle confère également à l’ANRT le soin d’imposer, « de manière transparente et proportionnée les modalités techniques et tarifaires de l’interconnexion ou de l’accès et ceci afin de préserver les conditions d’une concurrence loyale au bénéfice des utilisateurs ». Parallèlement, la nouvelle Loi a instauré des mesures visant à « clarifier et renforcer la notion de partage des infrastructures entre les opérateurs de télécommunications et de fixer les obligations qui en découlent y compris la publication d’une offre de partage et la mise en place d’une base de données des infrastructures dont ils disposent». Enfin, cette Loi renforce les attributions de l’ANRT avec la création d’un comité des infractions qui devrait prononcer les sanctions pécuniaires proportionnées à la gravité du manquement constaté. Ses attributions englobent le suivi de l’application des exigences liées au service universel ainsi que le contrôle des clauses des licences. Le gendarme du marché serait aussi chargé de la vérification de la conduite des projets rentrant dans le cadre du développement des technologies de l’information.