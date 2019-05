Tension persistante dans l’enseignement: Dialogue de sourds

Les cinq syndicats du secteur de l’enseignement et la Coordination nationale des enseignants « contractuels » ont décidé de boycotter la réunion prévue jeudi 23 mai dernier avec le ministre de l’Éducation nationale.

Pourtant, Saaïd Amzazi assure être toujours disposé à poursuivre le dialogue.

L’inhumation à Safi du père de l’une des enseignantes, blessé lors de la répression des manifestations devant le parlement le 24 avril dernier, risque de jeter l’huile sur le feu.

Rien ne va plus entre les enseignants-cadres des académies et le département de tutelle.

A la veille de la réunion programmée pour le 23 mai avec le ministre de l’Éducation nationale, Saaïd Amzazi, les représentants des cinq syndicats les plus représentatifs du secteur de l’enseignement (CDT, UGTM, FDT, UMT et FNE), et des membres de la Coordination nationale des enseignants « contraints à contracter » CNECC, ont décidé de faire faux bond.

La raison est imputable à l’entêtement de la tutelle à déconsidérer les revendications légitimes exprimées par les syndicalistes de l’enseignement.

Avant ladite réunion, le ministère devait publier une note relative à la prise en charge réelle des revendications exprimées.

Or cela n’a pas eu lieu.

Plus, au cours de la dernière réunion, S. Amzazi s’est aussi engagé à soumettre le dossier revendicatif des enseignants-cadres des académies au Chef du gouvernement et au ministre de l’Économie et des Finances.

Mais il faut croire que rien n’a été fait jusqu’à présent.

Si l’on excepte la publication par la tutelle d’un communiqué dans lequel il exprime « son étonnement suite à la décision surprise des syndicats les plus représentatifs du secteur de l’enseignement et des enseignants-cadres des Académies ».

Et juge la décision des syndicats injustifiée arguant du fait que « différentes mesures ont été prises pour la tenue de cette réunion qui devait examiner le dossier des cadres des AREF dans sa globalité, comme convenu lors de la réunion du 10 mai 2019 avec les syndicats les plus représentatifs et les représentants des enseignants-cadres ».

Le ministère a également souligné son engagement à coordonner avec les autorités gouvernementales concernées afin de trouver les solutions appropriées conformément à l’arrangement convenu lors des réunions du 13 avril et du 10 mai dernier et à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement des cours.

Le département affirme également sa détermination à adopter une approche basée sur le dialogue, la communication et le sens de responsabilité au service des scolarisés et de la stabilité professionnelle de l’ensemble des cadres des AREF, indique le communiqué.